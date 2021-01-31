影／幼童異物哽塞莫驚慌 竹縣消防局拍急救教學影片
新竹縣近日發生2歲男童因吃葡萄噎死的意外，為了讓家長在發生意外時能即時搶救，新竹縣消防局特別拍攝嬰兒哈姆立克法影片，放在消防局臉書粉絲專頁、Youtube頻道，並開設嬰幼兒急救課，2月4日將在光明消防分隊授課，時間無法配合或額滿可洽各消防分隊，勤務人力許可下滿3人即可開課。
新竹縣消防局統計，去年消防局接獲7歲以下心肺功能停止（OHCA）救護共有14件，其中9件是1歲以下嬰兒，因異物梗塞則有2件，14名幼兒均未能救回。另外，因異物梗塞而送醫的案件有39件，7歲以下患者有15名，梗塞原因為食用蛤蜊、龍眼、饅頭、龍眼等。
為了讓家長遇到意外時不慌張、使用正確急救方式，新竹縣消防局拍攝的短片由資深教官李均祈示範1歲以下、1歲以上以及成人版哈姆立克教學，讓民眾透過影片可具體學習手勢、放置位置等https://youtu.be/rMyDMSt5RMo。
而消防局嬰幼兒急救課程2月4日上午10點至12點，將在光明消防分隊CPR訓練教室辦理，由光明分隊2名資深TP教官李均祈和鄭睿旭授課，內容包括嬰幼兒常見意外及處置、嬰幼兒哈姆立克、嬰幼兒CPR，學員並能實際以模型練習，通過訓練後還能得到認證卡。
消防局表示，考量許多全職媽媽想上課，卻因為帶著孩子不方便前往，因此這場課程也提供托育服務，由消防局的同仁及志工帶著孩子說故事、玩遊戲，讓父母能安心上課。
課程即日起在消防局臉書開放報名，因疫情的關係限額20人，若時間無法配合或額滿，可洽詢新竹縣各消防分隊，在人力及勤務許可下，滿3人即可開課。
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