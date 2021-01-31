影／基隆東信路民宅大火1死 消防局：木造裝潢延燒猛烈

基隆市東信路一棟民宅昨晚9點多發生大火，火舌從2樓延燒到4樓，65歲賴姓屋主逃生不及，消防人員在控制火勢後，在2樓通往3樓的樓梯間發現他被燒成焦屍，消防局昨晚近12時撲滅，進行殘火處理。消防局表示，延燒猛烈的原因是2、3樓都是木造裝潢，才會燒得如此嚴重，起火點在2樓。

消防局指出，死者為65歲賴姓屋主，平時獨自住2樓，1樓租給他人經營「炸老大雞排店」。消防局初判，起火點在2樓，火勢猛烈，往上竄燒到3樓，4樓頂加也被波及，1樓炸物店並沒有起火，目前殘火處理，起火原因還要火全部熄滅後才能採證調查。

警方說，昨晚仍有開店，火警發生時，1樓炸老大老闆想要看2樓的屋主有沒有逃生，但火勢太大逃離火場。消防局表示，初步訪查，死者有一些行動不便，輕微中風，會倒在樓梯間，應是有逃生動作，但火太大被嗆昏。