快訊

「平鎮某醫院」是哪間？ 聯新國際醫院急發6點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火舌竄天！基隆東信路民宅大火 樓梯間發現一具焦屍

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市東信路一間民宅今天晚間9點多發生大火，火勢相當猛烈，一直往上延燒，1到4樓都陷入火海，消防人員正灌救中。傳出有一名老人受困，消防人員正在搶救，其他人多已疏散。

據指出，有人受困在2樓，3、4樓沒有人居住，1樓是店面，起火原因待查。現場不斷傳出有爆裂聲，消防人員目前正全力灌救中。

【22:23 更新】

基隆市東信路一棟公寓，1樓是炸物店面，晚間9點多發生大火。消防局目前出動30輛各式車輛、人員70人，由第一大隊大隊長指揮搶救，搜救人員進入於2樓往3樓樓梯間，發現一具焦屍，死者為65歲賴姓老翁，有輕微中風。

現場火勢相當猛烈，一直往上延燒，1到4樓都陷入火海，現場不斷傳出有爆裂聲，消防人員目前正全力灌救中。

基隆東信路大火搶救，發現一具焦屍。記者游明煌／翻攝
基隆東信路大火搶救，發現一具焦屍。記者游明煌／翻攝
基隆東信路大火搶救，發現一具焦屍。記者游明煌／翻攝
基隆東信路大火搶救，發現一具焦屍。記者游明煌／翻攝

基隆 大火

延伸閱讀

元創國際 獲基隆市長肯定

基隆中山一路北向港西街口 迴轉車道改至最外側車道

部桃居隔婦人發燒 消防人員不敢大意著全套防護衣

高雄林園聯成化科大火徹夜處理殘火 消防持續射水降溫

相關新聞

火舌竄天！基隆東信路民宅大火 樓梯間發現一具焦屍

基隆市東信路一間民宅今天晚間9點多發生大火，火勢相當猛烈，一直往上延燒，1到4樓都陷入火海，消防人員正灌救中。傳出有一名...

拖板車載運鋼梁橫出車道 汽車閃避不及撞上駕駛受傷

台南鹽水往太子宮方向，晚間7時許，發生小客車擦撞拖板車後方鋼樑，失控衝到對向護墩後停下來，車頭全毀，蔡姓駕駛（男，27歲...

台中五寶爸7月大男嬰燙傷 社會局加強訪視評估

台中市五寶爸的小兒子7個月大男嬰，因燙傷住院治療中，台中市社會局今天表示，目前未決議安置5個小孩，但小兒子燙傷，社工除加...

台中男子持刀恐嚇救護員 家人安撫結束虛驚

台中市消防局今天接獲一起救護案，到場要評估患者狀況時，男子突然情緒不穩與救護人員拉扯，甚至拿刀恐嚇且作勢跳樓，經家屬安撫...

影／5人河道滑獨木舟 女搬運疑失足落水卡石縫送醫不治

新北市瑞芳幼坑步道旁河道，今天下午一行5人在河道滑獨木舟，行經淺水區搬運獨木舟時，40多歲女子疑似失足跌落石縫中卡住，其...

台南路口安全大執法 3日取締逾4000件

台南市警局統計，去年有超過6成的交通事故發生在路口，其中，A1類交通事故成因多以「轉彎未依規定」及「違反號誌管制」為主，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。