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火舌竄天！基隆東信路民宅大火 樓梯間發現一具焦屍
基隆市東信路一間民宅今天晚間9點多發生大火，火勢相當猛烈，一直往上延燒，1到4樓都陷入火海，消防人員正灌救中。傳出有一名老人受困，消防人員正在搶救，其他人多已疏散。
據指出，有人受困在2樓，3、4樓沒有人居住，1樓是店面，起火原因待查。現場不斷傳出有爆裂聲，消防人員目前正全力灌救中。
【22:23 更新】
基隆市東信路一棟公寓，1樓是炸物店面，晚間9點多發生大火。消防局目前出動30輛各式車輛、人員70人，由第一大隊大隊長指揮搶救，搜救人員進入於2樓往3樓樓梯間，發現一具焦屍，死者為65歲賴姓老翁，有輕微中風。
現場火勢相當猛烈，一直往上延燒，1到4樓都陷入火海，現場不斷傳出有爆裂聲，消防人員目前正全力灌救中。
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