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拖板車載運鋼梁橫出車道 汽車閃避不及撞上駕駛受傷
台南鹽水往太子宮方向，晚間7時許，發生小客車擦撞拖板車後方鋼樑，失控衝到對向護墩後停下來，車頭全毀，蔡姓駕駛（男，27歲）受困車內，經消防人員破壞車體後救出，蔡男臉部擦傷但意識清楚，由新營消防分隊救護車送往柳營奇美醫院救治。
據指出，拖板車後方載運的建築鋼梁，在轉彎時橫出幾乎占用到整個車道，蔡姓男子剛好開車經過，因夜間視線不佳，蔡男發現時已來不及閃避，車子先擦撞鋼梁後失控撞上對向橋墩，導致車頭全毀，全案由警方處理調查中。
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