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台中五寶爸7月大男嬰燙傷 社會局加強訪視評估

中央社 / 台中30日電

台中市五寶爸的小兒子7個月大男嬰，因燙傷住院治療中。圖／台中行善團提供
台中市五寶爸的小兒子7個月大男嬰，因燙傷住院治療中。圖／台中行善團提供

台中市五寶爸的小兒子7個月大男嬰，因燙傷住院治療中，台中市社會局今天表示，目前未決議安置5個小孩，但小兒子燙傷，社工除加強訪視評估，若有照顧不周，將予以保護安置。

台中市五寶爸去年耶誕夜因為在網路上賣手推車要幫小孩看病，而引發社會各界關注，期間風波不斷，五寶爸也已從西屯區搬往大里區，前房東還對外抱怨，五寶爸留下滿屋垃圾，現在又發生小兒子燙傷住院事件。

台中市政府社會局表示，目前未決議安置5個小孩，但么兒燙傷，照顧困難度高，社工除了每週2次到家裡和醫院訪視，同時每日和醫護人員確認父母的照護狀況，如果有照顧不周的情事，將予以保護安置。

社會局強調，目前最重要的是小孩的照顧和恢復，因為小孩和父母的依附關係很好，社會局會以兒童利益為優先考量，密切訪視、持續評估，也會引進育兒指導和早療資源，協助父母照顧另外4名小孩。

社會局表示，社會局相當重視各界的聲音，因此將在下週邀請專家學者，舉行「強化弱勢家庭兒童最佳利益」焦點團體座談，討論與檢視現今安置及收出養流程。

台中市 社工 醫護人員 弱勢家庭

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