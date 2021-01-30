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台中男子持刀恐嚇救護員 家人安撫結束虛驚
台中市消防局今天接獲一起救護案，到場要評估患者狀況時，男子突然情緒不穩與救護人員拉扯，甚至拿刀恐嚇且作勢跳樓，經家屬安撫後情緒才較為穩定，結束一場虛驚。
台中市消防局表示，下午4時29分接獲報案，據報案人指出她的丈夫在北區陝西五街住處的車內，因昨夜沒睡，且服用抗憂鬱症的藥物一直昏睡，請求協助送醫，消防局派遣水湳及文昌分隊，出動消防車與救護車前往處理。
消防人員表示，到場後男子已醒來，救護人員欲評估患者狀況時，男子突然情緒不穩與救護人員發生推擠拉扯，男子返回屋內，拿刀欲恐嚇救護人員，消防局立即向警方請求支援。
警方獲報趕到現場，男子已跑回住處2樓陽台作勢跳樓，消防人員在場設置氣墊戒護，待家屬進入屋內安撫，下午5時35分男子情緒較為穩定，才結束一場虛驚。
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