影／5人河道滑獨木舟 女搬運疑失足落水卡石縫送醫不治

新北市瑞芳幼坑步道旁河道，今天下午一行5人在河道滑獨木舟，行經淺水區搬運獨木舟時，40多歲女子疑似失足跌落石縫中卡住，其他人合力將患者救上案，已經OHCA，送醫急救仍不治，案由警方調查處理。

今天下午2點多，瑞芳區新路尾路幼坑步道旁河道，一行5人在河道滑獨木舟，行經淺水區搬運獨木舟時，一名40多歲女子疑似失足跌落石縫中卡住，其他人合力將患者救上岸，但已無呼吸心跳，立即報案。

新北市消防局下午3點半集結進入步道，下午4時10分接觸患者，患者OHCA，下午5點多將患者抬至步道口，搬運上救護車，送往瑞芳礦工醫院。