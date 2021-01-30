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影／5人河道滑獨木舟 女搬運疑失足落水卡石縫送醫不治
新北市瑞芳幼坑步道旁河道，今天下午一行5人在河道滑獨木舟，行經淺水區搬運獨木舟時，40多歲女子疑似失足跌落石縫中卡住，其他人合力將患者救上案，已經OHCA，送醫急救仍不治，案由警方調查處理。
今天下午2點多，瑞芳區新路尾路幼坑步道旁河道，一行5人在河道滑獨木舟，行經淺水區搬運獨木舟時，一名40多歲女子疑似失足跌落石縫中卡住，其他人合力將患者救上岸，但已無呼吸心跳，立即報案。
新北市消防局下午3點半集結進入步道，下午4時10分接觸患者，患者OHCA，下午5點多將患者抬至步道口，搬運上救護車，送往瑞芳礦工醫院。
警、消調查，他們是5個人一起去附近河道滑獨木舟，經淺攤時，一名女子疑似下來拖拉獨木舟時滑倒，卡在礁石區裡面， 有穿救生衣，被救出後 送醫之後仍然不治死亡 。警方已報請檢方相驗，釐清死亡原因。
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