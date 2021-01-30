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台南路口安全大執法 3日取締逾4000件
台南市警局統計，去年有超過6成的交通事故發生在路口，其中，A1類交通事故成因多以「轉彎未依規定」及「違反號誌管制」為主，台南市警局規畫1月26日至28日規畫3日路口安全大執法，交大統計3日共計取締超過4000件的交通違規，以轉彎未依規定約占45％最多，其次是闖紅燈22％、未戴安全帽21.5％。
台南市交通警察大隊指出，在新冠疫情緊張的局勢下，除著重在協助市府團隊防疫的工作上，對於交通安全的維護也不敢鬆懈，持續不定時的規畫全轄區大執法工作，尤其，舊曆年節將屆，市民不難發現路口上也多了許多警察同仁嚴守崗位，在路口守望市民交通安全，同時防止違反交通規則的駕駛人，損害其他用路人的權利，讓市民能夠開開心心的出門，平平安安的回家。
據統計，去年有超過6成的交通事故發生在路口，且近期A1類交通事故成因多以「轉彎未依規定」及「違反號誌管制」為主，因此，市警局1月26日至28日規畫3日路口安全大執法，加強「轉彎未依規定」、「闖紅燈」及「路口未依規定禮讓」等違規態樣重點執法。
交大表示，這3日路口安全大執法，共計取締超過4000件的交通違規，以轉彎未依規定約45％最多，其次闖紅燈（不含紅燈右轉）22％次之，未戴安全帽21.5％再次之。
交通警察大隊代理大隊長蘇政敏說，開單執法僅是手段而非目的，為的是使台南用路人養成守法的習慣，希望在市警局針對事故成因策略性與不定期的大執法環境下，能夠降低台南市交通事故的發生，營造一個友善且安全的交通環境。
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