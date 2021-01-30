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經濟部2月將總體聯合稽查林園工業區 防工安環保事故

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市林園工業區近1個月發生4起工安環保事件，昨天聯成化科發生大火壓垮工安最後一根稻草。記者劉學聖／攝影
高雄市林園工業區近1個月發生4起工安環保事件，昨天聯成化科發生大火壓垮工安最後一根稻草。記者劉學聖／攝影

高雄市林園工業區近1個月發生4起工安環保事件，昨天聯成化科發生大火壓垮工安最後一根稻草。經濟部次長曾文生今天率員和高雄市政府祕書長楊明州等人召開「聯合稽查小組第一次會議」，決議2月1日由經濟部組成特檢小組，在1周內特檢近期2家工安事件及2家製程緊急排放致環保汙染事件工廠，2月9日前再宣布分批啟動全工業區廠商總體聯合稽查作業機制。

林園工業區廠家本月發生4起工安環保事故，1月12日是台苯化工高雄廠、22日是亞聚林園廠、27日信昌化工，昨天是聯成化科。

經濟部表示，針對聯成化學、台苯公司發生工安事件及亞聚、信昌公司導致的空氣汙染事件，經濟部會協助、督導廠商改善工安及環保，並要求林園工業區所有廠商做好製程安全及環境保護的自主管理，強化聯防組織互相支援效能，降低工安環保事件。

工安 高雄市

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