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花蓮中平林道車子翻落斜坡2人傷 救難人員搶救中

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮卓溪鄉中平林道7公里處，今天傍晚5時許傳出有車輛翻落80度斜坡，翻落高度約30公尺，車上兩人受傷，其中1人左大腿變形，另1人腰部出血受困駕駛座，消防人員已經趕往現場搶救。

花蓮縣消防局傍晚5時11分獲報，大禹砂石公司兩名員工今天共乘一車經過中平林道7公里處時，意外翻落斜坡。報案者表示，車上有李姓及黃姓兩名員工，李姓員工人已在車外，左大腿變形，開車的黃姓員工受困駕駛座，腰部出血。

報案者描述，該處斜坡是約80度的陡坡，林道寬度約4.5公尺，從林道到傷者位置約30公尺，中間無大樹阻隔，可直線下降。花蓮縣消防局已派出三民及玉里消防分隊人員趕赴現場搶救。

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