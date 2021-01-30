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假國泰世華銀行釣魚簡訊 三天全國21人財損300萬元
刑事局指出，近日警方接獲多名民眾報案，聲稱收到「偽冒國泰世華網銀」的釣魚簡訊，內容：「『國泰世華』您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用」，這樣的訊息誘使被害人到假網銀登入頁面中輸入真實網銀的帳戶及密碼，詐騙集團就據此惡意連結、盜用被害人銀行帳戶，將款項轉帳至人頭帳戶，造成被害人財物損失。
刑事警察局統計，1月27日到1月29日止，全國警察機關受理「涉及國泰世華的釣魚簡訊（惡意連結）」檢舉案有83件，其中出現被害人帳戶遭盜用的報案有21件、財損金額超過新台幣300萬元，案件數還在持續增加。
雖然國泰世華銀行已經在官網及APP上宣導相關資訊，例如「不會主動請您登入網路銀行綁定用戶資料」、「若收到假借本行名義或來路不明的簡訊訊息，切勿相信或點選連結，以維護您的權益」、「如您近日已於可疑網址輸入網路銀行的用戶代號及網銀密碼，建議您儘速進行更改」等防詐訊息，但國泰世華銀行客戶仍應盡速向金融機構查詢，以確認帳戶是否發生異常交易情形；如已遭盜用，趕緊向鄰近警察機關報案。
刑事局呼籲民眾，收到假冒銀行、郵局等金融機構名義或來路不明的簡訊，切勿相信或點選連結，並注意核對所附網址列是否正確，以Google Chrome瀏覽器為例，若發現網路釣魚（惡意）網站，可將網址提交至「Google回報詐騙網頁(https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=zh-Hant)」進行審核及封鎖，以防再有民眾被害。如有任何疑問，可撥打「165反詐騙諮詢專線」洽詢或關注刑事局「CIB局長室」臉書粉絲專頁查看最新詐騙宣導。
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