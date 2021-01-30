快訊

散戶逆襲追捧GameStop像賭博 專家勸「最後恐悲劇收場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子遺失2萬多元蘋果手機 員警只用兩招半小時找回

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

電子產品日新月異，員警值勤也善用新科技，南投縣蔡姓男子遺失2萬4900元的蘋果手機，四處找不到，焦急到南投縣中興警分局報案，警員馬弘毅熟悉手機功能，啟用內建的「尋找我的iPhone」程式，定位出手機位置，再啟用鬧鈴模式，在中興新村客運站找到發出鈴聲手機，不到半小時手機就失而復得。

中興警分局中興派出所警員馬泓毅最近值班，蔡姓男子趕來報案，指稱他花了2萬4900元買來的手機掉在路上找不到。警方先安撫他的情緒，進一步詢問，得知蔡男有開啟蘋果手機內建「尋找我的iPhone」功能，在網站上定位出蔡男手機在國光客運中興站一帶。

警員簡宗正、林于茵陪同蔡民至國光客運站附近尋找，配合「尋找我的iPhone」功能，讓手機發出定位的提示聲響，最後在國光客運站對面的公車站亭旁尋找到手機，讓他高興的直向員警道謝。

中興分局長黃念生說，科技進步日新月異，對於執行任務員警也加強學習新科技，便民也提升執法效率。3C產品越來越普及且價格不斐，手機遺失時常發生，他提醒民眾遺失時記得報案，若拾獲手機等財物也不應占為己有，應就近到警察機關，警方會依照拾得物相關程序受理、保管、公告、發還，以免因侵占他人遺失物而吃上官司。

蔡姓男子遺失蘋果手機急著到派出所報案，員警利用手機遺失定位功能，不到半小時就找回蘋果手機。圖／中興警分局提供
蔡姓男子遺失蘋果手機急著到派出所報案，員警利用手機遺失定位功能，不到半小時就找回蘋果手機。圖／中興警分局提供

警察 iPhone

延伸閱讀

App內廣告曝光收益將減少 Google表態跟進蘋果調整隱私政策

胡連、健和興 四檔俏

平板熱銷 代工廠豐收

臉書技術長：持續打造平價VR裝置 可望更成功

相關新聞

影／男子涉中苗多起竊案 藏身堤防外如「現代魯濱遜 」

鄒姓男子涉嫌在苗栗、台中多起竊案，苗栗縣通霄警分局與隔鄰的台中市大甲警分局聯繫後，組專案小組共同查緝，員警多日查訪、埋伏...

假國泰世華銀行釣魚簡訊 三天全國21人財損300萬元

刑事局指出，近日警方接獲多名民眾報案，聲稱收到「偽冒國泰世華網銀」的釣魚簡訊，內容：「『國泰世華』您的銀行帳戶顯示異常，...

男子遺失2萬多元蘋果手機 員警只用兩招半小時找回

電子產品日新月異，員警值勤也善用新科技，南投縣蔡姓男子遺失2萬4900元的蘋果手機，四處找不到，焦急到南投縣中興警分局報...

影／台南轎車疑闖紅燈連環撞4輛大小車 2機車騎士送醫

「碰！」昨晚10時多，許姓男子駕駛轎車，沿台南市南區中華南路由西往東行駛，經國民路口時，疑似闖紅燈，剎車不及衝撞國民路南...

台南路口安全大執法 3日取締逾4000件

台南市警局統計，去年有超過6成的交通事故發生在路口，其中，A1類交通事故成因多以「轉彎未依規定」及「違反號誌管制」為主，...

警政署長陳家欽南下彰化 慰問殉職警員薛定岳遺眷

春節即將到來，內政部警政署長陳家欽今天由彰化縣警察局長許錫榮陪同，前往因公殉職的前新北市政府警察局汐止分局員警薛定岳位在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。