男子遺失2萬多元蘋果手機 員警只用兩招半小時找回

電子產品日新月異，員警值勤也善用新科技，南投縣蔡姓男子遺失2萬4900元的蘋果手機，四處找不到，焦急到南投縣中興警分局報案，警員馬弘毅熟悉手機功能，啟用內建的「尋找我的iPhone」程式，定位出手機位置，再啟用鬧鈴模式，在中興新村客運站找到發出鈴聲手機，不到半小時手機就失而復得。

中興警分局中興派出所警員馬泓毅最近值班，蔡姓男子趕來報案，指稱他花了2萬4900元買來的手機掉在路上找不到。警方先安撫他的情緒，進一步詢問，得知蔡男有開啟蘋果手機內建「尋找我的iPhone」功能，在網站上定位出蔡男手機在國光客運中興站一帶。

警員簡宗正、林于茵陪同蔡民至國光客運站附近尋找，配合「尋找我的iPhone」功能，讓手機發出定位的提示聲響，最後在國光客運站對面的公車站亭旁尋找到手機，讓他高興的直向員警道謝。