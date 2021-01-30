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男子遺失2萬多元蘋果手機 員警只用兩招半小時找回
電子產品日新月異，員警值勤也善用新科技，南投縣蔡姓男子遺失2萬4900元的蘋果手機，四處找不到，焦急到南投縣中興警分局報案，警員馬弘毅熟悉手機功能，啟用內建的「尋找我的iPhone」程式，定位出手機位置，再啟用鬧鈴模式，在中興新村客運站找到發出鈴聲手機，不到半小時手機就失而復得。
中興警分局中興派出所警員馬泓毅最近值班，蔡姓男子趕來報案，指稱他花了2萬4900元買來的手機掉在路上找不到。警方先安撫他的情緒，進一步詢問，得知蔡男有開啟蘋果手機內建「尋找我的iPhone」功能，在網站上定位出蔡男手機在國光客運中興站一帶。
警員簡宗正、林于茵陪同蔡民至國光客運站附近尋找，配合「尋找我的iPhone」功能，讓手機發出定位的提示聲響，最後在國光客運站對面的公車站亭旁尋找到手機，讓他高興的直向員警道謝。
中興分局長黃念生說，科技進步日新月異，對於執行任務員警也加強學習新科技，便民也提升執法效率。3C產品越來越普及且價格不斐，手機遺失時常發生，他提醒民眾遺失時記得報案，若拾獲手機等財物也不應占為己有，應就近到警察機關，警方會依照拾得物相關程序受理、保管、公告、發還，以免因侵占他人遺失物而吃上官司。
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