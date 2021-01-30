影／男子涉中苗多起竊案 藏身堤防外如「現代魯濱遜 」

鄒姓男子涉嫌在苗栗、台中多起竊案，苗栗縣通霄警分局與隔鄰的台中市大甲警分局聯繫後，組專案小組共同查緝，員警多日查訪、埋伏，27日下午終於在台中大甲大安溪堤防發現他藏身的草寮，趁他生柴火準備煮飯時，一擁而上將他逮捕，並在現場查扣少量安非他命毒品；鄒姓男子先前已遭通緝，員警發現他為躲避追緝，藏身大安溪畔沒有通行步道的堤防外，過著無水無電生活，有如 「現代魯賓遜」。

苗栗縣苑裡鎮、台中市大甲區的偏僻農田、獨立屋，去年11月起連續發生多起電纜線等竊盜案，歹徒利用深夜到凌晨時段，以工具割斷台電的電纜線，除了造成台電損失，附近一些居民生活也因停電受影響，通霄警分局長林振明獲悉十分重視，指示偵查隊與大甲警分局聯繫組成專案小組共同查緝。、

竊嫌鄒姓男子藏身在大安溪畔沒有通行步道的堤防外，用現場樹木、塑膠布、膠帶搭建2間草寮，外觀與現場植物、地貌融為一體，極難發現，草寮內也無水無電，但存放包裝米、鹽、糖、油及食物罐頭、咖啡包等民生用品，似乎準備長期居住逃避警方查緝，但仍被警方查出蹤跡而逮捕。