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匯款20萬元到印度救血癌患者 女子轉帳有異狀警攔阻

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄馬姓婦人平時樂於助人，還有加入愛心社團捐款習慣，日前她在網路上發現一名貧窮血癌患者故事，便與志同道合友人一起募款，共得20萬元，不料馬到銀行匯款時，發現匯款帳戶有異狀，經警方勸說下，暫停匯款，以免落入詐團陷阱。

三民二分局表示，昨天下午3點多時，民族派出所接獲到轄區內銀行的報案電話，表示疑似有民眾遭到詐騙，要匯款大筆金額，請警方協助。

民族所警組到場了解時，得知原來是平時友捐款助人習慣的馬女（58歲），參加許多愛心社團，日前他在其中一個社團分享一名來自印度的貧窮血癌患者故事，內容還有患者療程所需費用的募款訊息。

經眾人集資下，募得20萬元，交由馬女匯款至印度CanaraBank，不過在馬與銀行行員接洽後，行員發現馬所提供的Swift code與要匯款的銀行不符，察覺到有異狀。

因國內銀行無權限查詢國外銀行帳戶有無遭警示，無法查證這國外帳號有無異狀，警方擔心故事訊息可能遭有心人士利用，而變造匯款訊息，建議馬女暫先不要匯款，以免遭詐。

高雄馬姓婦人平時樂於助人，還有加入愛心社團捐款習慣，日前她在網路上發現一名貧窮血癌患者故事，便與志同道合友人一起募款，共得20萬元。記者邱奕能／翻攝
高雄馬姓婦人平時樂於助人，還有加入愛心社團捐款習慣，日前她在網路上發現一名貧窮血癌患者故事，便與志同道合友人一起募款，共得20萬元。記者邱奕能／翻攝

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