匯款20萬元到印度救血癌患者 女子轉帳有異狀警攔阻

高雄馬姓婦人平時樂於助人，還有加入愛心社團捐款習慣，日前她在網路上發現一名貧窮血癌患者故事，便與志同道合友人一起募款，共得20萬元，不料馬到銀行匯款時，發現匯款帳戶有異狀，經警方勸說下，暫停匯款，以免落入詐團陷阱。

三民二分局表示，昨天下午3點多時，民族派出所接獲到轄區內銀行的報案電話，表示疑似有民眾遭到詐騙，要匯款大筆金額，請警方協助。

民族所警組到場了解時，得知原來是平時友捐款助人習慣的馬女（58歲），參加許多愛心社團，日前他在其中一個社團分享一名來自印度的貧窮血癌患者故事，內容還有患者療程所需費用的募款訊息。

經眾人集資下，募得20萬元，交由馬女匯款至印度CanaraBank，不過在馬與銀行行員接洽後，行員發現馬所提供的Swift code與要匯款的銀行不符，察覺到有異狀。