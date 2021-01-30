高雄女子在住家外步道死亡 疑想爬回家失足從2樓墜地

高雄鳳山區光復路二段上某社區大樓內，有民眾發現一名45歲陳姓女子倒臥在社區內的外圍走道，已無呼吸心跳。記者邱奕能／翻攝

高雄鳳山區光復路二段上某社區大樓內，有民眾發現一名45歲陳姓女子倒臥在社區內的外圍走道，已無呼吸心跳，轄區警方鳳山分局忠孝所獲報後，通知採證小組到場進行鑑識，並拉起封鎖線。

據了解，家住這棟社區大樓2樓的陳女，在今上午11點25分左右時，陳不斷在社區內外圍走道處來回走動，她還不時向上張望，沒想到之後就被民眾發現倒臥在地。警方在2樓陳女住家陽台處採到陳女跡證，初步推測她疑是因為未帶鑰匙出門，想爬回住家不慎失足落地，暫時排除他殺狀況，詳細原因由警方釐清中。