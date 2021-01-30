快訊

指揮中心鬆口國內現有兩院內感染 擴大匡列候診區人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9旬老婦常走失被警護送返家 跨轄迷路仍被「一眼認出」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午5點在頭份市中華路走失，民眾發現報警，頭份派出所警員李育庭、警員黃弘前往處理， 到場發現老婦獨自一人在馬路上不知所措，十分危險，立即上前，李育庭一見老婦立即認出她是轄內常走失的溫姓老婦，隨後用巡邏車護送老婦安全返家。

老婦人住在頭份市田寮里，是尖山派出所轄區內的易走失老人，尖山所員警都認識老婦並經常護送她返家，這次老婦人在頭份派出所轄區走失，幸好前往處理的女警李育庭曾在尖山派出所服務過，也曾多次護送老婦返家，所以一眼認出她來，可之即以巡邏車護送返家，家屬對於員警即時協助一再表達感激。

頭份警分局長何孟宗表示，頭份所員警積極協助迷路老婦返家，避免危害發生，熱心為民服務足為其他員警表率，呼籲民眾家中如有易走失之老人，應多關懷並隨時注意行蹤，除了可向相關單位申請「愛心手鍊」外，也可洽詢頭份警分局進行指紋建檔，以利走失時協助尋回。

苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午將近5點時在頭份市中華路走失，民眾發現報警，處理的女警一眼認出她來，安全護送她返家。圖／頭份警分局提供
苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午將近5點時在頭份市中華路走失，民眾發現報警，處理的女警一眼認出她來，安全護送她返家。圖／頭份警分局提供
苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午將近5點時在頭份市中華路走失，民眾發現報警，處理的女警一眼認出她來，安全護送她返家。圖／頭份警分局提供
苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午將近5點時在頭份市中華路走失，民眾發現報警，處理的女警一眼認出她來，安全護送她返家。圖／頭份警分局提供

苗栗縣

延伸閱讀

春節連假在即 台南警方整頓交通加強執法

頭份市救災新高度 32公尺、2850萬元雲梯消防車入列

80歲翁負氣離家失蹤1天 搜尋人員鑽柵欄從廢棄屋內救出

年前找工作 頭份市現場徵才850個職缺

相關新聞

影／鹿港廢棄電器回收場大火 濃煙直衝雲霄十分駭人

彰化縣鹿港鎮廖厝里楊厝巷一處回收場，今天下午1時20分許發生火警，由於都是易燃的廢棄電器塑膠外殼，起火後，火勢猛烈，一發...

新北死亡車禍！兩男疑駕贓車 過彎失速自撞路邊釀雙死

32歲張姓男子今天凌晨2時許載著一名身分待查的友人行徑新北市三芝區四棧橋時，疑似過彎失速自撞路邊車輛，警、消到場後將兩人...

教養院機電設備遭破壞盜走 院方難過維修費高達上百萬

位於新竹縣的香園紀念教養院新豐分院，前天院方赫然發現他們的教養院院區竟遭不明人士破壞，將多棟大樓建築的抽水馬達的電線及發...

影／台南轎車疑闖紅燈連環撞4輛大小車 2機車騎士送醫

「碰！」昨晚10時多，許姓男子駕駛轎車，沿台南市南區中華南路由西往東行駛，經國民路口時，疑似闖紅燈，剎車不及衝撞國民路南...

影／男子涉中苗多起竊案 藏身堤防外如「現代魯濱遜 」

鄒姓男子涉嫌在苗栗、台中多起竊案，苗栗縣通霄警分局與隔鄰的台中市大甲警分局聯繫後，組專案小組共同查緝，員警多日查訪、埋伏...

男子遺失2萬多元蘋果手機 員警只用兩招半小時找回

電子產品日新月異，員警值勤也善用新科技，南投縣蔡姓男子遺失2萬4900元的蘋果手機，四處找不到，焦急到南投縣中興警分局報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。