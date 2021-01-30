9旬老婦常走失被警護送返家 跨轄迷路仍被「一眼認出」

苗栗縣90歲溫姓老婦昨天下午5點在頭份市中華路走失，民眾發現報警，頭份派出所警員李育庭、警員黃弘前往處理， 到場發現老婦獨自一人在馬路上不知所措，十分危險，立即上前，李育庭一見老婦立即認出她是轄內常走失的溫姓老婦，隨後用巡邏車護送老婦安全返家。

老婦人住在頭份市田寮里，是尖山派出所轄區內的易走失老人，尖山所員警都認識老婦並經常護送她返家，這次老婦人在頭份派出所轄區走失，幸好前往處理的女警李育庭曾在尖山派出所服務過，也曾多次護送老婦返家，所以一眼認出她來，可之即以巡邏車護送返家，家屬對於員警即時協助一再表達感激。