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影／台南轎車疑闖紅燈連環撞4輛大小車 2機車騎士送醫
「碰！」昨晚10時多，許姓男子駕駛轎車，沿台南市南區中華南路由西往東行駛，經國民路口時，疑似闖紅燈，剎車不及衝撞國民路南向北兩部機車後，又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車，致兩機車騎士受傷送醫，許等5人酒測值均為零，台南市警六分局指出，調閱路口周邊監視器畫面等，釐清肇事原因。
「紅燈轉綠燈，請不要急著過！」有民眾在臉書社群PO文，如遇到闖紅燈車輛就嚴重了；也有民眾看到車禍畫面，直呼「好恐怖！」。昨晚深夜時分，剎車聲響劃破寧靜夜空，「碰！」格外刺耳。
警方調查，許姓男子駕駛轎車沿中華南路由西往東行駛，行經國民路口時，剎車不及衝撞國民路南往北兩部機車後，又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車，造成兩機車騎士受傷，緊急送醫。許本人表示不用送醫，停等區內機車騎士及計程車司機也無大礙。
然而，肇事原因為何？警方指出，許等人酒測值均為零，事故原因仍待調閱路口周邊監視器，進一步釐清。
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