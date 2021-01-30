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影／台南轎車疑闖紅燈連環撞4輛大小車 2機車騎士送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「碰！」昨晚10時多，許姓男子駕駛轎車，沿台南市南區中華南路由西往東行駛，經國民路口時，疑似闖紅燈，剎車不及衝撞國民路南向北兩部機車後，又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車，致兩機車騎士受傷送醫，許等5人酒測值均為零，台南市警六分局指出，調閱路口周邊監視器畫面等，釐清肇事原因。

「紅燈轉綠燈，請不要急著過！」有民眾在臉書社群PO文，如遇到闖紅燈車輛就嚴重了；也有民眾看到車禍畫面，直呼「好恐怖！」。昨晚深夜時分，剎車聲響劃破寧靜夜空，「碰！」格外刺耳。

警方調查，許姓男子駕駛轎車沿中華南路由西往東行駛，行經國民路口時，剎車不及衝撞國民路南往北兩部機車後，又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車，造成兩機車騎士受傷，緊急送醫。許本人表示不用送醫，停等區內機車騎士及計程車司機也無大礙。

然而，肇事原因為何？警方指出，許等人酒測值均為零，事故原因仍待調閱路口周邊監視器，進一步釐清。

許姓男子昨晚駕駛轎車沿中華南路由西往東行駛，衝撞國民路南向北兩部機車後又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車。記者邵心杰／翻攝
許姓男子昨晚駕駛轎車沿中華南路由西往東行駛，衝撞國民路南向北兩部機車後又往右前方擦撞在路口停等區另部機車及計程車。記者邵心杰／翻攝
昨晚車禍現場仍遺留機車殘骸及騎士安全帽、衣物等物。記者邵心杰／翻攝
昨晚車禍現場仍遺留機車殘骸及騎士安全帽、衣物等物。記者邵心杰／翻攝

機車騎士 事故 車禍

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