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假冒國泰世華網路銀行傳簡訊盜帳戶 21人遭騙損300萬

中央社 / 台北30日電

刑事局今天表示，有民眾接獲「假冒國泰世華網路銀行」詐騙簡訊，內容提及帳戶異常等字詞，經統計，3天內21人帳戶遭盜，財損達新台幣300萬元，建議收到相關簡訊應求證。

警政署刑事警察局透過新聞資料指出，經統計，從27日至29日，接獲民眾檢舉收到「假冒國泰世華網路銀行」詐騙簡訊，共83件，其中21件帳戶遭盜用，若不慎點入詐騙簡訊內的連結網址，恐被盜領。

刑事局表示，詐騙簡訊內容為「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶會被凍結無法使用」，若被害人點選簡訊內提供網址，就會轉入詐騙集團架設假網路銀行。

民眾在假網路銀行頁面，輸入真實帳戶及密碼等個人資料，詐騙集團會透過程式，盜用被害人銀行帳戶，再把款項轉至人頭帳戶，造成被害人的財物損失。

刑事局表示，民眾若收到假冒銀行、郵局等金融機構名義的簡訊，應先向銀行求證，或核對簡訊內所附網址是否正確，千萬不要立即點選簡訊內連結，也不要留任何個資，有疑問可打「165」反詐騙專線洽詢。

近日有國泰世華銀行客戶收到詐騙簡訊，並已有人受害。圖／國泰世華銀行提供
近日有國泰世華銀行客戶收到詐騙簡訊，並已有人受害。圖／國泰世華銀行提供

詐騙集團 警察 國泰世華

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