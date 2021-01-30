假冒國泰世華網路銀行傳簡訊盜帳戶 21人遭騙損300萬

刑事局今天表示，有民眾接獲「假冒國泰世華網路銀行」詐騙簡訊，內容提及帳戶異常等字詞，經統計，3天內21人帳戶遭盜，財損達新台幣300萬元，建議收到相關簡訊應求證。

警政署刑事警察局透過新聞資料指出，經統計，從27日至29日，接獲民眾檢舉收到「假冒國泰世華網路銀行」詐騙簡訊，共83件，其中21件帳戶遭盜用，若不慎點入詐騙簡訊內的連結網址，恐被盜領。

刑事局表示，詐騙簡訊內容為「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶會被凍結無法使用」，若被害人點選簡訊內提供網址，就會轉入詐騙集團架設假網路銀行。

民眾在假網路銀行頁面，輸入真實帳戶及密碼等個人資料，詐騙集團會透過程式，盜用被害人銀行帳戶，再把款項轉至人頭帳戶，造成被害人的財物損失。

刑事局表示，民眾若收到假冒銀行、郵局等金融機構名義的簡訊，應先向銀行求證，或核對簡訊內所附網址是否正確，千萬不要立即點選簡訊內連結，也不要留任何個資，有疑問可打「165」反詐騙專線洽詢。