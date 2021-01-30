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警察開道送醫要層層報備？警政署：整合救助資源

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

有基層警員抱怨，警政署日前發布行政命令，要求員警開巡邏車載送或開道護送緊急傷病患就醫，得先聯繫消防、醫護等權責機關，確認無法即時提供協助，才能協助送醫或開道護送，協助前還得先報告單位正副主官獲准，再報備分局長及勤務指揮中心。員警認為直呼這種命令是「討罵挨」。

不過警政署下午澄清，民眾遇到急難救助須要協助處理，警方本於為民服務精神，警方責無旁貸，警政署強調，遇到民眾急難救助任務的請求時，警方第一時間只要以無線電或電話，口頭報告直屬正副主管後就可執行，後續再通報勤務指揮中心及分局長。

警政署解釋，會要求急難救助案件往上通報，是為了讓勤務中心等單位，能夠落實掌握急難救助狀況，以提供諸如跨轄救護能量整合等協助，例如警員以無線電通報主管後，先直接執行急難救助任務，後續通報勤務中心，勤務中心可以根據報告內容，判斷是否需要救護車或其他警力幫忙協助。

警政署說，會要求應落實報告紀律，是要方便案件管控及警力調度。目前警政署已通報各警察機關，執行相關急難救助案件，應本於為民服務精神及人道救援為原則，但勤務紀律與警力出勤的管理也應該兼顧，兩者並不衝突，也不會影響救人時效。

內政部警政署。圖／本報資料照片
內政部警政署。圖／本報資料照片

警察 救護車 電通

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