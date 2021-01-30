聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北死亡車禍！兩男疑駕贓車 過彎失速自撞路邊釀雙死
32歲張姓男子今天凌晨2時許載著一名身分待查的友人行徑新北市三芝區四棧橋時，疑似過彎失速自撞路邊車輛，警、消到場後將兩人送醫，經急救後均宣告不治，詳細事故發生原因有待警方釐清。
據悉，張男開的車輛懸掛的是失竊車牌，車輛是否為失竊車待查；他今天凌晨開車行經四棧橋時，疑因車速過快撞上路邊建築與貨車，巨大力道更把貨車推往一旁，張男彈飛車外，兩人人當場失去呼吸心跳。
驚、消到場後將兩人送往馬偕、金山醫院急救仍宣告不治，因另外乘坐副駕駛座的男子並未攜帶證件，警方正釐清其身分中；依照現場長長的煞車痕跡，警方初步研判兩人是不熟悉路況，煞不住才會自撞路邊建築與車輛，將抽血檢測是否酒駕，並釐清車體來源。
警方懷疑兩人是駕駛贓車出遊，目前正釐清車體來源。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言