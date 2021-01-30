新北死亡車禍！兩男疑駕贓車 過彎失速自撞路邊釀雙死

32歲張姓男子今天凌晨2時許載著一名身分待查的友人行徑新北市三芝區四棧橋時，疑似過彎失速自撞路邊車輛，警、消到場後將兩人送醫，經急救後均宣告不治，詳細事故發生原因有待警方釐清。

據悉，張男開的車輛懸掛的是失竊車牌，車輛是否為失竊車待查；他今天凌晨開車行經四棧橋時，疑因車速過快撞上路邊建築與貨車，巨大力道更把貨車推往一旁，張男彈飛車外，兩人人當場失去呼吸心跳。

驚、消到場後將兩人送往馬偕、金山醫院急救仍宣告不治，因另外乘坐副駕駛座的男子並未攜帶證件，警方正釐清其身分中；依照現場長長的煞車痕跡，警方初步研判兩人是不熟悉路況，煞不住才會自撞路邊建築與車輛，將抽血檢測是否酒駕，並釐清車體來源。