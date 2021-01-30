教養院機電設備遭破壞盜走 院方難過維修費高達上百萬

位於新竹縣的香園紀念教養院新豐分院，前天院方赫然發現他們的教養院院區竟遭不明人士破壞，將多棟大樓建築的抽水馬達的電線及發電機還有機電設備都竊走，還造成養雞場無法正常供水，院方請機電業者前來維修，粗估維修費上百萬，院長黃慧玉哭求竊嫌「如果您不能幫助我們，也請不要毀損我們的資產」，警方則已介入調查。

香園教養院新豐院區因年久失修，去年經評估無法負擔重建整修費用，在8月向衛福部社會及家庭署申請暫停教養服務，並轉到湖口院區繼續收置身心障礙者，新豐院區僅留下養雞場繼續運作，院方每天也會帶院生前來工作。

教養院是6年前在新豐分院蓋養雞場，飼育近500隻雞，平均每月能產上萬顆雞蛋，是作為提供身心障礙者能工作的庇護工場，一旁則還有目前沒有使用的教養院大樓，但疑因平時只有白天有人員出入照顧雞隻，而被不肖人士盯上。

前天院方工作人員上班時，帶著院生前來撿雞蛋，卻發現整個新豐院區都停電，經查看赫然驚見電箱電纜都被不明人士剪斷，連發電機設備都被破壞搬走，現場僅留下埋設在牆內的線體沒有倍竊賊偷走，導致院區不僅停電，連養雞場供水都停擺。

院方原本還想調閱監視器查找竊嫌身影，沒想到進入機房才發現，竊嫌竟然連監視器設備也搬光，讓院長欲哭無淚，懷疑竊嫌密謀已久，知道晚上院區無人看管，才會下手行動，而且一次就讓教養院損失重大，粗估維修要上百萬元。