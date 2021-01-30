快訊

羽球年終賽／直落二勝南韓天才少女 戴資穎五度晉決賽

歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教養院機電設備遭破壞盜走 院方難過維修費高達上百萬

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於新竹縣的香園紀念教養院新豐分院，前天院方赫然發現他們的教養院院區竟遭不明人士破壞，將多棟大樓建築的抽水馬達的電線及發電機還有機電設備都竊走，還造成養雞場無法正常供水，院方請機電業者前來維修，粗估維修費上百萬，院長黃慧玉哭求竊嫌「如果您不能幫助我們，也請不要毀損我們的資產」，警方則已介入調查。

香園教養院新豐院區因年久失修，去年經評估無法負擔重建整修費用，在8月向衛福部社會及家庭署申請暫停教養服務，並轉到湖口院區繼續收置身心障礙者，新豐院區僅留下養雞場繼續運作，院方每天也會帶院生前來工作。

教養院是6年前在新豐分院蓋養雞場，飼育近500隻雞，平均每月能產上萬顆雞蛋，是作為提供身心障礙者能工作的庇護工場，一旁則還有目前沒有使用的教養院大樓，但疑因平時只有白天有人員出入照顧雞隻，而被不肖人士盯上。

前天院方工作人員上班時，帶著院生前來撿雞蛋，卻發現整個新豐院區都停電，經查看赫然驚見電箱電纜都被不明人士剪斷，連發電機設備都被破壞搬走，現場僅留下埋設在牆內的線體沒有倍竊賊偷走，導致院區不僅停電，連養雞場供水都停擺。

院方原本還想調閱監視器查找竊嫌身影，沒想到進入機房才發現，竊嫌竟然連監視器設備也搬光，讓院長欲哭無淚，懷疑竊嫌密謀已久，知道晚上院區無人看管，才會下手行動，而且一次就讓教養院損失重大，粗估維修要上百萬元。

新湖警分局後湖派出所副所長范揚義則說，目前警方會加強院區周邊的巡邏，也會調閱附近監視器查看是否有可疑人車經過，目前案件已在積極追查。

教養院監視器設備遭竊嫌搬空，院方訝異「那間機房是暗房，怎麼小偷知道」。記者巫鴻瑋／翻攝
教養院監視器設備遭竊嫌搬空，院方訝異「那間機房是暗房，怎麼小偷知道」。記者巫鴻瑋／翻攝
電線電纜遭剪斷破壞，教養院大樓多處電線都不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
電線電纜遭剪斷破壞，教養院大樓多處電線都不翼而飛。記者巫鴻瑋／翻攝
院區採光罩破大洞，院方懷疑竊嫌就是從這進到地下室，再搜刮大樓。記者巫鴻瑋／翻攝
院區採光罩破大洞，院方懷疑竊嫌就是從這進到地下室，再搜刮大樓。記者巫鴻瑋／翻攝

監視器 停電

延伸閱讀

解決南投縣八卦山缺水 農委會分三期改善旱灌系統

影／法師率出家僧進桃園醫院 灑大悲咒水稱要淨化院區

台中榮總防院內感染！今起提升防疫設檢測站門禁管制

部立桃園醫院陸續淨空 院區冷清

相關新聞

外送員與店家互指卡單 店家遭嗆「輸贏」

高雄市小港區傳出外送員與店家為了「卡單」起糾紛，店家指1名外送員找6個人到店裡叫囂，還對他嗆聲要「輸贏」。店家因此將外送...

桃園機場附近大火 濃煙直竄天際數公里蔓延到機場跑道

桃園國際機場一帶今早上10點多傳火警，現場為大園區拔子林一路735號附近一帶，消防起初獲報查草火警，但因冒出大量黑煙、濃...

六旬婦失蹤卡在住家前加蓋水溝內 怪手挖開尋獲遺體

苗栗縣大湖鄉60多歲的張姓婦人前天上午出門，但入夜後仍未見返家，家人聯絡不上且遍尋不著，報警協尋後，因發現婦人住家前的加...

警察開道送醫要層層報備？警政署：整合救助資源

有基層警員抱怨，警政署日前發布行政命令，要求員警開巡邏車載送或開道護送緊急傷病患就醫，得先聯繫消防、醫護等權責機關，確認...

影／鹿港廢棄電器回收場大火 濃煙直衝雲霄十分駭人

彰化縣鹿港鎮廖厝里楊厝巷一處回收場，今天下午1時20分許發生火警，由於都是易燃的廢棄電器塑膠外殼，起火後，火勢猛烈，一發...

新北死亡車禍！兩男疑駕贓車 過彎失速自撞路邊釀雙死

32歲張姓男子今天凌晨2時許載著一名身分待查的友人行徑新北市三芝區四棧橋時，疑似過彎失速自撞路邊車輛，警、消到場後將兩人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。