外送員與店家互指卡單 店家遭嗆「輸贏」
高雄市小港區傳出外送員與店家為了「卡單」起糾紛，店家指1名外送員找6個人到店裡叫囂，還對他嗆聲要「輸贏」。店家因此將外送員聚眾到店門口的影像貼上臉書，要徵求受害店家，一同向外送平台檢舉這名外送員。
高雄市警小港分局今天表示，有關1月26日於小港區金府路飲料店糾紛案，警方未接獲報案，若外送員的講話，令店家心生畏懼，在查明後確有涉嫌刑事不法，將依恐嚇罪查辦全案。
據了解，飲料店依接單順序出貨，但外送員質疑店家先為另家外送公司的餐點，拖他的時間，店家認為外送員態度太差，要向外送公司客訴他，事後雙方互指對方「卡單」才起爭執。
店家將1月26日凌晨的影像貼上臉書，稱外送員帶了6個人來店內叫囂，起爭執的外送員還對他嗆 聲出來輸贏，他要其他店家一起檢舉外送員。有人留言「提出證據給公司的話，那他就畢業了」、也有人認為「現在很多違規司機帳號跟本不是自己的，一個被鎖在換下一個」。
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