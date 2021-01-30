外送員與店家互指卡單 店家遭嗆「輸贏」

高雄市小港區傳出外送員與店家為了「卡單」起糾紛，店家指1名外送員找6個人到店裡叫囂，還對他嗆聲要「輸贏」。店家因此將外送員聚眾到店門口的影像貼上臉書，要徵求受害店家，一同向外送平台檢舉這名外送員。

高雄市警小港分局今天表示，有關1月26日於小港區金府路飲料店糾紛案，警方未接獲報案，若外送員的講話，令店家心生畏懼，在查明後確有涉嫌刑事不法，將依恐嚇罪查辦全案。

據了解，飲料店依接單順序出貨，但外送員質疑店家先為另家外送公司的餐點，拖他的時間，店家認為外送員態度太差，要向外送公司客訴他，事後雙方互指對方「卡單」才起爭執。