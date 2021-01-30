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北市汽車美容技師欠當舖錢 竟匿名恐嚇客戶100萬還債

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市謝姓女子是內湖一間汽車美容會館的會員，豈料遭會館內積欠債務的翁姓技師利用她留下的會員電話，恐嚇100萬。翁多次到公共電話亭打電話給謝稱「妳現在逼我開槍就對了，一人一槍就好」，謝錄下通話內容並報案，士林地檢署偵結依恐嚇取財未遂罪將翁起訴。

起訴指出，翁積欠當舖債務無力償還，竟利用幫謝洗車機會得知謝的聯絡電話，去年9月10日至14日連續5天，在內湖、三重等地的公共電話亭，打電話給謝恐嚇。

翁恐嚇內容包括「我已經觀察過妳了，上次妳跑掉一次，我這邊是人力公司，有人要對妳不利，如果妳想保平安，妳就準備新台幣100萬，我們就把這個事情化小，我們當作沒事」。

翁還稱「妳現在逼我開槍就對了⋯妳躲好不要出門⋯妳跟你老公開什麼車我們都很清楚⋯妳養什麼狗⋯妳媽媽怎樣我都很清楚拉⋯妳就躲好⋯我就一人一槍就好⋯看妳敢跟我賭賭看嗎」。

內湖分局接獲謝報案，傳喚翁到案說明，翁坦承犯行，士林地檢署依據超商監視錄影畫面、電話錄音、公共電話門號、公共電話查詢資料、通聯紀錄等罪證，將翁依恐嚇取財未遂罪起訴。

翁男在外積欠債務卻恐嚇他的洗車客戶交出100萬，士林地檢署依恐嚇取財未遂罪起訴。圖為報系資料照
翁男在外積欠債務卻恐嚇他的洗車客戶交出100萬，士林地檢署依恐嚇取財未遂罪起訴。圖為報系資料照

恐嚇 債務

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