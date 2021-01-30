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台男地下匯兌1500萬元換韓幣 遭竹聯幫堂主詐騙換假鈔
台北市萬華警分局偵辦一起詐騙案，意外發現要赴韓國經商的林姓男子（35歲），因為貪圖便宜，找上自稱是竹聯幫天蠍堂陳姓堂主（34歲）進行地下匯兌；雙方約定好在韓國交付韓幣後，再由林男通知台灣友人交給陳嫌等人1500萬元，不料交易完成後，林男在韓國檢視韓幣，竟發現幾乎都是假鈔，損失相當慘重。
警方指出，陳姓主嫌以竹聯幫堂主自居，他找來劉姓小弟（35歲）等人從事地下匯兌詐騙，對外聲稱匯率比銀行還低；日前要到韓國經商的林姓男子，為了節省匯差找上陳嫌，雙方約定交易1500萬元台幣。
林男飛到韓國後，陳嫌等人特地約在人多的地方面交，林男與一名羅姓男子（32歲）見面時，對方拿出大把鈔票以取信林男，由於在公眾場合，林男不敢當場點鈔，只能將錢帶走，同時打電話給台灣友人，將1500萬元新台幣交給陳嫌。
不料林男回到住處清點時，發現除了幾張韓幣是真鈔外，剩下全部都是假鈔，林男趕緊向韓國當地警方報案。
萬華警分局在偵辦陳嫌等人另一起詐騙案時，意外發現林男遭陳嫌詐騙，警方展開調查，在這個月陸續逮捕涉嫌的劉姓小弟等人，但陳嫌已經聞風潛逃，目前警方除加強查緝陳嫌下落外，先將劉嫌等人依照詐欺、洗錢防制法送辦。
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