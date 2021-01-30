派出所長發起寒冬送暖 警員現場揮亳贈春聯

台中巿清水警分局安寧派出所，今天上午10時許在派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭等發送棉被及各種民生必需品，並由愛好書法的員警丁威成當場揮亳贈送春聯，期望讓民眾有個溫馨及快樂的春節。

台中市清水警分局安寧所長王凱政為讓轄內獨居老人或弱勢家庭能夠過好年，邀請轄內中正獅子會、浩天宮重建委員會、味丹、福壽等企業及地方士紳等共襄盛舉提供物資，並由大庄守望相助隊及安寧所志工分隊共同辦理，關懷安寧派出所轄內南簡、福德、大庄、大村、興農、永寧、永安等7里的弱勢家庭及獨居長者。讓民眾能夠感受到社會溫馨的一面。

另外，現場也邀請平時利用勤餘時間學習書法的員警丁威成，當場揮亳贈送春聯給弱勢家庭及獨居長者，現場增添春節氣氛。