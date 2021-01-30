快訊

連勝武疑爆婚外情「家人應知道」 連勝文曾提醒弟弟這件事

北市警：春節防竊 2/3起可申請住居安全服務

中央社 / 台北30日電

農曆春節將至，台北市警察局今天指出，2月3日起提供「舉家外出住居安全維護」服務，有需求市民、在台灣居住外僑可至附近警局申請，申請人住家附近將設巡邏點，防範宵小。

台北市警察局發布新聞資料表示，經統計，春節期間是竊盜案最容易發生時刻，竊賊常在民眾出外拜年或度假時，乘虛而入偷走財物，為防範住家遭竊，市民可向附近派出所申請「舉家外出住居安全維護」服務，警方會在申請人住家附近設置巡邏點，並派員加強巡查。

市警局指出，「舉家外出住居安全維護」服務時間從2月3日至17日，市民或在台外僑，若春節前夕規劃假期較長的旅遊時，可提前向住家附近警局申請或撥報案電話110洽詢。

市警局表示，民眾在春節期間出外，應注意居家安全，包含檢查家中門窗是否全部上鎖、長時間外出可設置定時開關讓家中不定時有燈光效果、貴重物品放置家中隱密處，才可防範住家遭竊，若發現住家遭小偷入侵，可立即報警。

春節 警察 北市

延伸閱讀

春節前全台鬧血荒 台東民間業者捐物資籲捐血送壽司米

台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？ 列車長批政策淪「講幹話」

春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：毋湯！血糖易飆升

衝最後一波春節市集招租？瑞光夜市管委會：實屬誤傳

相關新聞

桃園機場附近大火 濃煙直竄天際數公里蔓延到機場跑道

桃園國際機場一帶今早上10點多傳火警，現場為大園區拔子林一路735號附近一帶，消防起初獲報查草火警，但因冒出大量黑煙、濃...

六旬婦失蹤卡在住家前加蓋水溝內 怪手挖開尋獲遺體

苗栗縣大湖鄉60多歲的張姓婦人前天上午出門，但入夜後仍未見返家，家人聯絡不上且遍尋不著，報警協尋後，因發現婦人住家前的加...

外送員與店家互指卡單 店家遭嗆「輸贏」

高雄市小港區傳出外送員與店家為了「卡單」起糾紛，店家指1名外送員找6個人到店裡叫囂，還對他嗆聲要「輸贏」。店家因此將外送...

北市汽車美容技師欠當舖錢 竟匿名恐嚇客戶100萬還債

台北市謝姓女子是內湖一間汽車美容會館的會員，豈料遭會館內積欠債務的翁姓技師利用她留下的會員電話，恐嚇100萬。翁多次到公...

台男地下匯兌1500萬元換韓幣 遭竹聯幫堂主詐騙換假鈔

台北市萬華警分局偵辦一起詐騙案，意外發現要赴韓國經商的林姓男子（35歲），因為貪圖便宜，找上自稱是竹聯幫天蠍堂陳姓堂主（...

派出所長發起寒冬送暖 警員現場揮亳贈春聯

台中巿清水警分局安寧派出所，今天上午10時許在派出所前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內各里獨居長者、弱勢家庭等發送棉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。