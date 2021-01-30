北市警：春節防竊 2/3起可申請住居安全服務

農曆春節將至，台北市警察局今天指出，2月3日起提供「舉家外出住居安全維護」服務，有需求市民、在台灣居住外僑可至附近警局申請，申請人住家附近將設巡邏點，防範宵小。

台北市警察局發布新聞資料表示，經統計，春節期間是竊盜案最容易發生時刻，竊賊常在民眾出外拜年或度假時，乘虛而入偷走財物，為防範住家遭竊，市民可向附近派出所申請「舉家外出住居安全維護」服務，警方會在申請人住家附近設置巡邏點，並派員加強巡查。

市警局指出，「舉家外出住居安全維護」服務時間從2月3日至17日，市民或在台外僑，若春節前夕規劃假期較長的旅遊時，可提前向住家附近警局申請或撥報案電話110洽詢。

市警局表示，民眾在春節期間出外，應注意居家安全，包含檢查家中門窗是否全部上鎖、長時間外出可設置定時開關讓家中不定時有燈光效果、貴重物品放置家中隱密處，才可防範住家遭竊，若發現住家遭小偷入侵，可立即報警。