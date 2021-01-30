警政署下令遇請求協助開道送醫要層層報備 基層大罵

警政署發布行政命令，要求員警開巡邏車載送或開道護送緊急傷病患就醫，得先聯繫消防、醫護等權責機關，確認無法即時提供協助，才能協助送醫或開道護送，而且協助前，還得先報告單位正副主官獲准，並由正副主管報備分局長及勤務指揮中心。基層員警認為，不少狀況相當急迫，直呼這種命令是「討罵挨」。

警政署在1月13日將這項命令，以函文通告各縣市警局，表示「有關員警以巡邏車載送或開道護送緊急傷病患就醫，應以『避免』為原則」。

據官警表示，收到這項命令的時候也相當納悶，不過，警政署的函文也提到，是依交通部函釋，表示按道路交通安全規則，巡邏車開警示燈、警鳴器，執行緊急任務，不受標誌、標線及號誌限制，目的是在保障巡邏車，不適用跟隨的車輛；才要求員警在「開道護送」，應遵守交通法令，並提醒跟隨巡邏車的車輛遵守法令。

函文指出，員警遇民眾有急難，如急病、待產或交通事故救護傷患，請求警方協助，經聯繫權責機關，如消防、醫護單位，確實無法或不能即時提供協助，本於急難救助與為民服務精神，經報告其正（副）主管獲准，並由正（副）主管報備分局長或相當職務主官及勤務指揮中心，才得以巡邏車護送至附近的醫療院所。

函文內容下達基層，員警議論紛紛，斥責這道命令「不食人間煙火」。曾有接獲民眾攔車求助經驗的員警說，有小孩因吃東西噎到，家人要緊急送醫，在路上遇到警車才攔警車，請求幫忙開道送醫；也有人遇到產婦急產，家人求助巡邏員警開道，眼見孕婦羊水已破，家人著急萬分，立即開道送去婦產科，警方才獲民眾信賴、稱讚，幫忙開道的員警事後還獲嘉獎。