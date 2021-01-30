迷途老翁從白天走到暗夜 走30公里披星戴月才被發現

罹失智症的林姓老農，25日傍晚耕作後返家迷途，從所住后里區途經豐原、潭子，一路走到北屯區，共走了近30公里，從白天走到深夜，直至26日凌晨3時，天氣冷颼颼，老農渾身發抖，披星戴月走到北屯區松竹路上，才被民眾發現報警，員警趕緊通知其家人讓老人家返家不受凍。

台中市警五分局松安派出所警員孫士豪、易展宇，26日凌晨3時52分巡邏時，接獲報案派遣，在松竹路一段上一家便利商店有一名迷失老人，即72歲的林姓老翁，警到場後，林翁向警方表示他正在走回家的路上，因為走很久實在太累了想稍事休息，並詢問警方是不是來幫忙送他返家。

警方查出，走失的林姓老翁患有失智症，平時與配偶居住於后里區，當天外出耕作後要返家時，把住在潭子區兒子的住處誤為自己平時居住的處所，便一路從后里區步行至北屯區本轄松竹路段，老翁的家人於25日晚間報警協尋，警推估老翁共走了近30公里，發現林姓老翁為協尋人口後，將他帶回派出所，通知家屬前來辦理撤尋並帶老翁返家。