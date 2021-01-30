韭菜量少價揚交易行情漲30倍 北斗鎮發生疑似偷割糾紛　

寒流加春節，韭菜量少價揚，產地批發價從3台斤10元狂飆到每台斤100元，盤商無韭菜可賣，索性收購韭菜花的葉子充當韭菜出售，連帶使韭菜花產量大減，都被盤商提前買光，溪湖果菜市場連續五天到貨量掛0。

彰化縣韭菜種植面積約700公頃，產量占全台70%，台灣市場每賣出三把韭菜，就有兩把來自彰化縣。去年12月底接連一個月寒流接力到來，韭菜產量減少一半，價格大漲30倍，台北果菜市場交易行情，韭菜每台斤100元，韭菜花200元，結果北斗鎮昨天發生韭菜偷割約5000台斤的竊案。

北斗鎮中寮里林姓農民種植面積約5分地韭菜，本月28日全部不翼而飛，他報案並提供嫌疑人，警方通知蘇姓男子說明；45歲蘇男昨天晚上9點多到案，坦承收割韭菜，供稱上半年由他代割，以為已與林男有默契，下半年仍由他收割，沒想到被誤會偷割。北斗警分局依竊盜罪嫌函送蘇男。

田尾鄉種植韭菜的青農林明信今天表示，近年台灣引進新品種韭菜，俗稱「日本種」，缺點是怕冷，去年底到今年元月寒流不斷，氣溫偏低，日本種韭菜產量腰斬，一分地產量1200把剩下600把；不怕冷的舊韭菜品種「二松仔」因栽種者少，產量也少，根本無法填補日本種的供應斷鏈。