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北市打詐專案 「解除分期付款」最大宗

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

台北市警察局配合警政署，從1月18日至29日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間查獲詐欺犯罪集團100件、犯嫌908人，並查扣不法所得超過新台幣5000餘萬元（含汽車7輛）。

警方分析專案期間所查獲詐欺集團案件手法，前5名分別為「解除分期付款」24件、「假投資」20件、「假檢警」19件、「猜猜我是誰」16件及「假網拍」11件，警方調查，大多數被害人都是遭犯嫌以電話、網路及通訊軟體等方式實施詐騙話術，讓被害人陷入錯誤後，將自己辛苦錢依犯嫌指示面交或匯款至指定帳戶內，導致被害人財產損失。

台北市警察局表示，打詐應從源頭治理，進行斷源、淨源及清源等三大策略，警方打算藉由農曆年前強力掃蕩詐欺集團、加強宣導防詐觀念，有效查緝詐欺集團、防制民眾遭詐，讓市民安心過好年。

警方再次呼籲，農曆春節將近又是防疫期間，詐騙手法不斷推陳出新，詐欺集團常隨機撥打電話或透過網站或手機通訊軟體投放獲利訊息，並運用各種話術騙取民眾積蓄，作為詐欺集團成員年終獎金，請民眾不要隨意聽信他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，接獲不明來電或可疑訊息，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證或就近派出所諮詢，以維護個人財產安全。

台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方分析目前詐騙案件趨勢。記者廖炳棋/翻攝

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