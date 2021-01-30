裝美女假投資真詐騙 北市警破詐騙集團

台北市刑大偵一隊日前接獲報案，有詐騙集團近日以「假投資、真詐財」模式誆騙民眾投資，為吸引肥羊上門，還在網路上張貼美女圖引誘被害人，被害人上當投資後，要求贖回卻被要求付手續費，最後乾脆封鎖被害人帳號不付款，警方日前逮捕幕後詐騙集團，發現所謂的美女是集團成員的國中學妹，豐腴身材與臉蛋，完全與照片不符。

警方指出，楊姓男子（21歲）在網路、互動社群刊登招募博奕工作人員廣告，張姓男子（20歲）找來19歲的吳姓國中學弟及彭姓學妹，一同從新竹北上新北市五股地區應徵。

張男等人應徵後才發現竟是詐騙集團，但他們仍決定加入，從事假投資真詐財，他們躲在租屋處中，利用網路找來的美女圖當頭像，專門欺騙小資宅男，不到1個月，不法獲利就達2百萬元，被害人包括職業軍人、工廠作業員。

為吸引民眾上門投資，詐騙集團誆騙被害人，以最少一萬元就可以投資「虛擬貨幣」獲利，並保證獲利一成五，但被害人想贖回獲利金時，又要被害人付手續費，等被害人付手續費後就被封鎖無法聯繫。

台北市刑大鎖定嫌犯位於五股租屋處，29日查獲張嫌等人，又逮捕楊嫌到案，並查扣桌上型電腦主機5台、螢幕10台、硬碟10個、網路分享器1個、行動電話5隻等證物。