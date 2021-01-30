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農會驚見警匪對峙 楊梅警實施防搶演練

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市楊梅區農會昨天下午驚見警匪對峙畫面，原來是楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍捕演練，盼強化金融機構安全，未來有重大刑案、搶劫逃逸事件發生，也可提早因應、迅速擊破。

此次防搶演練在下午3點30分，於楊梅區農會及街道馬路實施，荷槍實彈的過程引起民眾關注。警方先是扮演歹徒持槍進入農會，威脅行員交出現金此時保全按下警鈴，歹徒見狀後駕車逃逸；線上警力獲報趕抵，根據行員描述歹徒特徵，並由鑑識⼈員勘查採證，迅速往歹徒逃逸方向攔截，最後合力制伏歹徒。

楊梅分局提醒，民眾年節提領大筆現金，須注意自身財物，提高警覺，環顧四周是否有可疑人士，避免成為歹徒下手目標，也可向當地警察機關申請護鈔，以防安全。

楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍捕演練。圖／楊梅分局提供
楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍捕演練。圖／楊梅分局提供
楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍捕演練。圖／楊梅分局提供
楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍捕演練。圖／楊梅分局提供

農會 警察 搶劫

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