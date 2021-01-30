影／婦人邊講電話邊提領80萬 行員機警通知中市警阻詐

台中市民張姓婦人焦急地跑至銀行向行員表示其欲提領新台幣80萬元，行員見婦人神情緊張，一直與人通電話，驚覺不對勁，立即通報警方到場，員警向婦人說明這是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，婦人才恍然大悟，感謝員警及銀行行員及時攔阻，才保住血汗錢。

台中市警六分局何安派出所警員陳昱伸、郭沛侖，1月23日下午接獲報案，台灣大道2段上某家銀行，有位婦人疑似遭到詐騙，員警到場發現婦（55歲）已與詐騙集團通話多時，詐團成員假藉公務機構名義，向張姓婦人行騙。

詐團成員佯稱張婦因電話費逾期未繳，且均未出庭說明案情，已遭法院通緝，要求張婦交付80萬元現金，否則將婦人收押禁見，婦人心生畏懼，旋即前往銀行臨櫃提款，還好在員警及行員的耐心說明下，才化解婦人疑慮，成功保住其辛勞錢。