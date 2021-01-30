快訊

還有41萬劑公費流感疫苗！ 今天起開放全民接種

台鐵春節管制站票 電子票證恐成漏洞？列車長批「講幹話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／婦人邊講電話邊提領80萬 行員機警通知中市警阻詐

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張姓婦人焦急地跑至銀行向行員表示其欲提領新台幣80萬元，行員見婦人神情緊張，一直與人通電話，驚覺不對勁，立即通報警方到場，員警向婦人說明這是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，婦人才恍然大悟，感謝員警及銀行行員及時攔阻，才保住血汗錢。

台中市警六分局何安派出所警員陳昱伸、郭沛侖，1月23日下午接獲報案，台灣大道2段上某家銀行，有位婦人疑似遭到詐騙，員警到場發現婦（55歲）已與詐騙集團通話多時，詐團成員假藉公務機構名義，向張姓婦人行騙。

詐團成員佯稱張婦因電話費逾期未繳，且均未出庭說明案情，已遭法院通緝，要求張婦交付80萬元現金，否則將婦人收押禁見，婦人心生畏懼，旋即前往銀行臨櫃提款，還好在員警及行員的耐心說明下，才化解婦人疑慮，成功保住其辛勞錢。

警方呼籲，農曆春節將至，民眾應多加注意防搶、防竊及反詐騙，110年加強重要節日安全維護工作期間，警方將結合協勤民力，透過警民合作，讓民眾安心歡喜過新年。

張婦焦急地跑至銀行向行員表示其欲提領80萬元，行員見婦人神情緊張，一直與人通電話，驚覺不對勁，立即通報警方到場，員警向婦人說明這是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，婦人才恍然大悟，感謝員警及銀行行員及時攔阻，才保住血汗錢。圖／警方提供
張婦焦急地跑至銀行向行員表示其欲提領80萬元，行員見婦人神情緊張，一直與人通電話，驚覺不對勁，立即通報警方到場，員警向婦人說明這是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，婦人才恍然大悟，感謝員警及銀行行員及時攔阻，才保住血汗錢。圖／警方提供

詐騙集團 台中市

延伸閱讀

視障女子內急至派出所借廁所 中市警這樣做讓她暖心

影／迷途老婦斗笠上有字天書 中市警細心拼湊看出電話

影／詐團向老阿嬤詐財5百萬 假警遇真警6嫌落網

中市東勢客家文化園區女廁慘遭破壞 門板被拆還被火燒

相關新聞

高雄沼氣中毒頻傳 2個月4死

在環保公司任職的許姓男子與陳姓女友等三人，昨天到高雄知名三民市場進行汙水槽清理作業，許男下涵洞中撿取掉落汙水蓋時，吸入過...

六旬婦失蹤卡在住家前加蓋水溝內 怪手挖開尋獲遺體

苗栗縣大湖鄉60多歲的張姓婦人前天上午出門，但入夜後仍未見返家，家人聯絡不上且遍尋不著，報警協尋後，因發現婦人住家前的加...

聯成化科林園廠至凌晨疑又氣爆一次 居民一夜難眠

高雄市聯成化科林園廠昨晚8點29分傳出火警，廠內烈焰衝天，黑煙竄天，起火點為可塑劑廠房，燃燒面積約300平方公尺，被環保...

北市打詐專案 「解除分期付款」最大宗

台北市警察局配合警政署，從1月18日至29日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，專案期間查獲詐欺犯罪集團100件、犯嫌90...

裝美女假投資真詐騙 北市警破詐騙集團

台北市刑大偵一隊日前接獲報案，有詐騙集團近日以「假投資、真詐財」模式誆騙民眾投資，為吸引肥羊上門，還在網路上張貼美女圖引...

農會驚見警匪對峙 楊梅警實施防搶演練

桃園市楊梅區農會昨天下午驚見警匪對峙畫面，原來是楊梅警分局因應過年期間，民眾、公司行號可能提領大筆金錢，實施防搶、攔截圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。