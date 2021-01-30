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視障女子內急至派出所借廁所 中市警這樣做讓她暖心

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

28歲的視障李姓女子日前至派出所借洗手間後，向警表示可否麻煩員警載她至前方400公尺處的超商，警見她返家須通過車流量極大的馬路，險象環生，主動駕車載李女平安返家，李女謝謝警這麼暖心。

台中市警三分局勤工派出所警員曾國倫、鍾孟娟，1月26日下午4時備勤時，28歲的李姓女子拿著白手杖緩緩走進派出所商借洗手間，如廁後靦腆地向員警表示，可否麻煩員警將其載送至斜對面僅距離派出所400公尺的超商，曾等2員得知其視力微弱又帶著助聽器，且該超商距離其住家還有段距離，便提議直接要將其載送返家。

李女原先婉拒員警的好意，然因當時適逢下班交通尖峰時段，李女返家途中仍須通過車流量極大的馬路，擔心其自行返家過程恐生危險，堅持載送李女返回其住家，並貼心地安慰她：「不差這一點時間及路程，送妳平安返家是我們的責任。」返抵家門後，李女向曾等2員表達深刻的感謝，謝謝臺灣的警察，總是這麼暖心。

28歲的視障李姓女子日前至派出所借洗手間後，向警表示可否麻煩員警載她至前方400公尺處的超商，警見她返家須通過車流量極大的馬路，險象環生，主動駕車載李女平安返家，李女謝謝警這麼暖心。圖／警方提供
28歲的視障李姓女子日前至派出所借洗手間後，向警表示可否麻煩員警載她至前方400公尺處的超商，警見她返家須通過車流量極大的馬路，險象環生，主動駕車載李女平安返家，李女謝謝警這麼暖心。圖／警方提供
28歲的視障李姓女子日前至派出所借洗手間後，向警表示可否麻煩員警載她至前方400公尺處的超商，警見她返家須通過車流量極大的馬路，險象環生，主動駕車載李女平安返家，李女謝謝警這麼暖心。圖／警方提供
28歲的視障李姓女子日前至派出所借洗手間後，向警表示可否麻煩員警載她至前方400公尺處的超商，警見她返家須通過車流量極大的馬路，險象環生，主動駕車載李女平安返家，李女謝謝警這麼暖心。圖／警方提供

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