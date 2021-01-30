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影／迷途老婦斗笠上有字天書 中市警細心拼湊看出電話
83歲許姓婦人在篤行路迷失，熱心民眾發現趕緊協助報警；不料員警到場後，許婦卻一問三不知，只淡定的用手指「彈」了一下頭上的斗笠，員警這才發現斗笠上有麥克筆註記的多組電話號碼，只可惜有部分缺漏，所幸員警耐心排列組合，這才成功聯繫老婦兒子，讓許婦平安返家。
1月15日中午12時30分，台中市警二分局文正派出所巡佐曾瑞龔接獲報案，指稱北區篤行路一間麵店前有迷失老婦人須警方協助。
經了解老婦人外出購買土豆後迷路，麵店老闆發現後趕緊趨前關心並報警處理，沒想到老婦面對警提問，不論是姓名或住家地址皆無法正確回答，只雲淡風輕的用手指彈了一下戴在頭上的斗笠；曾巡佐才發現斗笠上有用麥克筆註記的多組電話號碼，由於斗笠破損嚴重，導致號碼缺漏，所幸曾巡佐發揮偵探精神，耐心拼湊，最終才成功聯繫上老婦兒子。
老婦兒子抵達後連連向警方致謝，表示母親(83歲許婦)因年事已高，過去就曾有迷失紀錄，這才在其出門必備的斗笠上留下電話號碼，曾巡佐提醒「(斗笠)字也補一下！」，老婦兒子連連保證回去一定換新斗笠，讚揚員警的愛心及熱忱。
分局長蔡元戎表示，春節將至，出外遊玩機會大增，民眾如發現家人走失，請於第一時間至鄰近派出(分駐)所報案，並提供走失者當天穿著、可能走失時間及近期相片等資訊，警方將落失查尋工作，加強重要節日安全維護工作，讓每個家庭都能佳節團圓。
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