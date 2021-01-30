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影／麻豆警二天擋下3詐騙 都是老梗還是一再有人受騙
台南市麻豆警分局麻豆派出所在1月27日及28日成功攔阻三件分別為「猜猜我是誰」、「電信欠費」及「美國軍人」的詐騙案，成功攔共16萬元，成功守護民眾財產安全。
麻豆警方接獲麻豆郵局及麻豆京城銀行通報三起疑似詐騙案件，第一件為典型「猜猜我是誰」詐騙案，詐騙者於Line通訊軟體自稱為國小同學，並以借錢應急方式要求被害人匯款至指定銀行。
第二件是近期常見之「電信欠費」詐騙手法，民眾接到電信語音錄音稱欠費需繳納，並在電話未掛斷之情形下轉撥分機9或165，讓民眾誤以為是撥打165反詐專線，接線人員再假冒是相關單位人員，要求民眾轉帳以免遭停機或吃上官司，被害人在警方要求撥打165反詐騙專線時，一開始還以為專線人員是詐騙集團所佯稱的張主任。
第三件也是近來常見的「美國軍人」詐騙案，詐騙者會在交友軟體上自稱為美國軍人，並先以甜言蜜語騙取感情，最後再以見面為由要求幫忙匯款支付機票費，騙取感情及金錢。
麻豆警分局接獲通報便立即派員到場了解，在現場提供多項詐騙資訊供被害人觀看，才取信民眾覺察遭受詐騙，警方勸導說「連對方都沒有見過面不要輕易把錢轉給不認識的人」，守住錢好過年。
麻豆分局經統計109年至今成功攔阻詐騙共計40多件，金額達370萬多元，其中多為金融機構、超商，因關懷提問而成功阻詐案件，顯示警方與民間密切的合作，成功發揮預防犯罪的功效。
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