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聯成化科林園廠至凌晨疑又氣爆一次 居民一夜難眠
高雄市聯成化科林園廠昨晚8點29分傳出火警，廠內烈焰衝天，黑煙竄天，起火點為可塑劑廠房，燃燒面積約300平方公尺，被環保局依空汙法裁罰500萬，消防局出動36車75人漏夜搶救近12小時，今早7點仍持續射水降溫，地方人士表示，凌晨1點50分似又氣爆一次，讓大家一夜難眠。
林園工業區這一個月很不平靜，1月12日台苯化工高雄廠發生廢水池沼氣氣爆，2人灼傷；22日亞聚林園廠疑因開爐時壓力過高，反應槽安全閥跳脫；1月27日信昌化工廠跳電緊急停車，致儲槽洩漏，濃煙四竄聯，聯成化科林園廠昨晚則傳大火。
聯成化科協理賴國棟表示，這起意外是工人加料溢出，之後不明原因起火，損失尚難估計。
起火廠房為製造可塑劑廠房，燃燒後一發不可收拾，高市消防局採三面夾擊方式漏夜滅火至清晨，在地居民說，今天凌晨1點50分左右，似又氣爆一次，到4點50分還悶燒，一整晚大家都睡不著。
高雄市消防局表示，聯成火警火勢在2小時左右控制，後續由消防人員進行殘火處理，至清晨5時50分完全撲滅後，再進行灑水降溫，起火原因待查。
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