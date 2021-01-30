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台南永康清晨透天厝火警一家4人受困 警消破門搶救
台南市永康區永大路二段1310巷7號透天厝今天清晨2時傳出火警，屋內祖孫三代4人受困，台南市消防局出動24車59名消防人員前往灌救，從屋內2樓及4樓分別搶救出來，其中74歲阿公意識模糊，傷勢最嚴重，51歲父親手肘及手掌二度燒燙傷，母親和女兒較無大礙，分送永康奇美及成大醫院救治。
據指出，發生火警透天厝是三樓加蓋鐵皮屋透天厝，消防局永康消防分隊趕到時，疑似一樓起火點火勢猛列，有三部機車及物品燒毀，火勢相當猛烈，整棟房子都是濃煙，因傳出屋內有4人受困，消防人員一邊滅火，同時也破壞鐵捲門進入屋內逐層搜救。
消防人員先在2樓前方發現74歲吳姓阿公，已經意識模糊，緊急扛出後送永康奇美醫院急救，51歲吳姓父親和53歲黃姓母親和20歲女兒躲在4樓加蓋鐵皮屋後方， 消防人員發現時意識均清醒，除吳父手肘及手掌二度燒燙傷，送成大醫院，53歲黃姓母親和20歲吳姓女兒從4樓後方救出，均意識清楚，但臉部薰黑鼻孔都是碳粒，送醫救治。
火勢在8分鐘後控制，2點23分撲滅，3點6分殘火處理完畢，初步調查燃燒廢棄物面積約30平方公尺，財物損失5萬元，實際起火原因有待進一步調查。
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