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影／嚇人！新北永和施工挖斷瓦斯管 遇火花當街噴火
新北市永和區昨深夜因道路維護工程不慎挖破瓦斯管線，瓦斯外洩燃燒，當場噴出高約1公尺多的火花，嚇壞附近民眾和店家，消防人車到場出水防護，瓦斯公司人員於半小時後關閉瓦斯管線才熄火，漏夜進行路面回填。
新北市消防局昨晚11時8分獲報，永和區中正路上有瓦斯外漏，還噴出熊熊火柱，據了解，因道路維護工程不慎挖破瓦斯管線，導致瓦斯外洩，疑似現場有火花導致瓦斯起火燃燒，從路面噴出高約1公尺多火柱。
消防人車迅速趕抵，出水進行防護，瓦斯公司人員於昨夜11時40分關閉瓦斯管線才熄火，漏夜進行路面回填。
【中央社新北29日電】
新北市府消防局深夜表示，夜間11時許據報，永和區中正路92號前，因道路維護工程不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩燃燒，消防人員到場防護，瓦斯公司11時30分到場止漏完畢。
新北市永和區29日深夜驚傳瓦斯外洩，道路冒出火光引起路人驚恐。市府消防局表示，是道路工程施工發生意外，經防護後已請瓦斯公司止漏。
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