影／聯成化工大火濃煙直竄天際 環保局重罰500萬元

聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間8點半左右傳出爆炸聲響，隨即冒出熊熊大火，烈焰照亮夜空，濃煙直竄天際，高雄市消防局出動上百人前往搶救，火勢一直到快11點才控制住。

高雄市長陳其邁前往視察時表示，目前火場還在清理，原物料與產品的損失尚需做調查，最重要的還是人民財產生命安全，要讓人民住得安心，初步了解起火原因，不排除人為或應變機制有所疏漏，假如是人為疏失或應變機制不符相關規定，也會進行加罰，環保局也當場宣布將重罰聯成化學科技公司最高罰額500萬元。 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，高市府出動上百名人力搶救，累癱的消防隊員在一旁休息。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，高市府出動上百名人力搶救。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，環保局也宣布將重罰聯成化學科技公司最高罰額500萬元。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，隨即冒出熊熊大火，烈焰照亮夜空，濃煙直竄天際，環保局也宣布將重罰聯成化學科技公司最高罰額500萬元。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，高雄市長陳其邁(左)到場視察，環保局長張瑞琿(右)也當場宣布將重罰500萬。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，隨即冒出熊熊大火，烈焰照亮夜空，濃煙直竄天際，環保局也宣布將重罰聯成化學科技公司最高罰額500萬元。記者劉學聖／攝影 聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間八點半左右傳出爆炸聲響，隨即冒出熊熊大火，烈焰照亮夜空，濃煙直竄天際，環保局也宣布將重罰聯成化學科技公司最高罰額500萬元。記者劉學聖／攝影