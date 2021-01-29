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林園工業區接連出包 陳其邁要與經濟部合組稽查小組
聯成化科高雄林園廠今晚發生大火，直至晚間11點多火勢獲得控制，不過消防人員仍要漏夜進行殘火處理。林園工業區本月已發生 4次工安意外。高雄市長陳其邁到場關切，並當場裁示最高要裁罰500萬元，嚴格追查相關責任。 陳其邁說，他已與經濟部長王美花聯繫，高市府與經濟部要合組聯合稽查小組，針對林園工業區進行總體檢，「該停廠就停廠」。
高雄市陳其邁表示，目前已剩殘火進行控制中，此事一定會嚴格追查責任開罰，針對接二連三在林園的工安事件，他已與經濟部長王美花聯繫，高市府與經濟部會合組一個聯合稽查小組，針對工安的製程到消防應變，做一次總體檢；假如不符合工安規範或在制程上，不符相關法令規定，該停廠就停廠，民眾公共安全優先。
陳其邁說，目前火場還在清理中，原物料與產品損失尚需調查，最重要的還是人民財產生命安全，要讓人民住得安心，初步了解起火原因，當然也不排除人為或應變機制有所疏漏，假如是人為疏失或應變機制不符相關規定，也會進行加罰。
環保局長張瑞琿表示，聯成這起工安事故產生很多粒狀汙染物，依空汙法第32條規定，將裁處最高額500萬元。
高雄市環保局指出，今晚間8點多接獲火警通報，環保局人員在14分鐘到達現場，經查為林園工業區聯成公司廠區發生火警，黑煙四起，立即至廠區內了解狀況，初步查處本次製程火警事故燃燒質物為鄰二甲苯、正丁醇及鄰苯二甲酸二異壬酯，因燃燒火勢猛烈及持續2個多小時，並產生大量濃黑煙，現場依據空汙法第32條加重處分500萬元整。環保局現場利用直讀式儀器進行周界環境偵測，另於下風處進行鋼瓶樣品採樣，經監測結果，該廠周邊及下風處未測得化學汙染物。
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