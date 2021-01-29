快訊

漂鳥返鄉邊考邊尋根 客家妹考上高普考雙榜首

北市消防局大樓演習 盼業者、民眾提高防災應變能力

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習，邀請轄內各大公共場所業者到場觀摩，演習選在一樓的餐廳，演習內容為餐廳廚房失火，消防員馳援搶救作為，驚險一瞬間，目的在提高業者防災應變能力，也呼籲民眾到各大商場購物，注意逃生路線。

消防局指出，這次舉辦春安消防演習目的，在提高大型百貨賣場員工臨災時緊急應變能力，例如災害初期的應變及幫助消費者避難疏散等作為，因應農曆新年期間預期湧入大批購物逛街人潮。

消防局表示，近年來許多民眾改變消費習慣，百貨商場亦因應潮流提供購物、餐飲、娛樂等綜合型多元化服務，所以邀請各大公共營業場所業者到場觀摩。

演習中消防局模擬一樓餐廳廚房因用火不慎，引燃周邊可燃物並擴大延燒，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護。

消防局獲報也派員及各式救災救護車輛到場，執行人命搜救及消防水線射水滅火等動作。

消防局呼籲，民眾逛街購物進入公共場所，除應注意自身防疫措施，也須了解場所避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況時勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序進行疏散，且防推擠踩踏造成受傷。

台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習。
台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習。
台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習。
台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習。

演習

延伸閱讀

北市將汰換65萬塊門牌 同步啟動數位化建檔

南市首輛「巴騰堡格紋」救護車上路 擬今年底全改裝

金門透天厝火警濃煙竄出 消防隊員20分鐘迅速滅火

北市企業托育最高補助逾百萬元 2月28日前受理申請

相關新聞

高雄沼氣中毒增至2死 5天前中毒工人不治

高雄市三民市場今天發生衛生工程行員工清理化糞池吸入沼氣，陳姓女子疑硫化氫中毒死亡，不料，5天前在鼓山區某大樓清理汙水道的...

硫化氫是隱形殺手 工人清理汙水道不慎致命率高

高雄三民市場雇工清理下水道，驚傳沼氣中毒，造成3人就醫1死1昏迷慘劇，這是高雄市一個月以來的第2起，令人心驚。高雄科技大...

影／聯成化工大火濃煙直竄天際 環保局重罰500萬元

聯成化學科技公司高雄林園廠昨晚發生工安意外，晚間8點半左右傳出爆炸聲響，隨即冒出熊熊大火，烈焰照亮夜空，濃煙直竄天際，高...

林園工業區接連出包 陳其邁要與經濟部合組稽查小組

聯成化科高雄林園廠今晚發生大火，直至晚間11點多火勢獲得控制，不過消防人員仍要漏夜進行殘火處理。林園工業區本月已發生 4...

春節期間加強維安 「3大目標」中正一分局準備好了

年節將至，台北市中正一分局將展開「加強重要節日安全維護」工作，為期15天的專案期間，將加強轄內交通、治安及為民服務工作，...

屏東萬丹死亡車禍！機車擦撞飼料車 騎士當場身亡

屏東萬丹今天傍晚發生一起死亡車禍，一名年33歲毛姓的男子騎乘機車，由萬丹往屏東市方向行駛，沿途沿萬丹路二段，行經廣維路口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。