北市消防局大樓演習 盼業者、民眾提高防災應變能力
台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習，邀請轄內各大公共場所業者到場觀摩，演習選在一樓的餐廳，演習內容為餐廳廚房失火，消防員馳援搶救作為，驚險一瞬間，目的在提高業者防災應變能力，也呼籲民眾到各大商場購物，注意逃生路線。
消防局指出，這次舉辦春安消防演習目的，在提高大型百貨賣場員工臨災時緊急應變能力，例如災害初期的應變及幫助消費者避難疏散等作為，因應農曆新年期間預期湧入大批購物逛街人潮。
消防局表示，近年來許多民眾改變消費習慣，百貨商場亦因應潮流提供購物、餐飲、娛樂等綜合型多元化服務，所以邀請各大公共營業場所業者到場觀摩。
演習中消防局模擬一樓餐廳廚房因用火不慎，引燃周邊可燃物並擴大延燒，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護。
消防局獲報也派員及各式救災救護車輛到場，執行人命搜救及消防水線射水滅火等動作。
消防局呼籲，民眾逛街購物進入公共場所，除應注意自身防疫措施，也須了解場所避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況時勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序進行疏散，且防推擠踩踏造成受傷。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言