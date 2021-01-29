北市消防局大樓演習 盼業者、民眾提高防災應變能力

台北市消防局今天早上9點半在中山區美麗華一棟大樓舉辦春安消防演習，邀請轄內各大公共場所業者到場觀摩，演習選在一樓的餐廳，演習內容為餐廳廚房失火，消防員馳援搶救作為，驚險一瞬間，目的在提高業者防災應變能力，也呼籲民眾到各大商場購物，注意逃生路線。

消防局指出，這次舉辦春安消防演習目的，在提高大型百貨賣場員工臨災時緊急應變能力，例如災害初期的應變及幫助消費者避難疏散等作為，因應農曆新年期間預期湧入大批購物逛街人潮。

消防局表示，近年來許多民眾改變消費習慣，百貨商場亦因應潮流提供購物、餐飲、娛樂等綜合型多元化服務，所以邀請各大公共營業場所業者到場觀摩。

演習中消防局模擬一樓餐廳廚房因用火不慎，引燃周邊可燃物並擴大延燒，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護。

消防局獲報也派員及各式救災救護車輛到場，執行人命搜救及消防水線射水滅火等動作。