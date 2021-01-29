春節期間加強維安 「3大目標」中正一分局準備好了

年節將至，台北市中正一分局將展開「加強重要節日安全維護」工作，為期15天的專案期間，將加強轄內交通、治安及為民服務工作，要達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標。

警方表示，春節期間返鄉人車潮湧現，將造成交通疏運壓力，民眾到各金融機構提、換領現金較平日頻繁，也可能衍生相關治安問題；為維持春節期間治安及交通狀況，中正一分局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，於2月3日22時至2月17日24時止，規劃為期15天的「加強重要節日安全維護」工作。

警方說，專案期間將針對轄區易壅塞路段加強疏導、加強金融機構巡守、預防各類案件發生、協助民眾外出住居維安、設立機動派出所貼近民眾，另因應疫情，也將配合中央流行疫情指揮中心執行相關防疫措施，讓民眾能在團聚之際兼顧防疫。

中正一分局表示，警察因勤務特性，春節期間也須輪班服勤，但在勤務許可下，已事先安排員警休假時間，即使除夕上班也能和同事一起吃年夜飯，感受過年氣氛，讓基層員警能以最好的狀態維護社會治安。