聽新聞
test
0:00 / 0:00
硫化氫是隱形殺手 工人清理汙水道不慎致命率高
高雄三民市場雇工清理下水道，驚傳沼氣中毒，造成3人就醫1死1昏迷慘劇，這是高雄市一個月以來的第2起，令人心驚。高雄科技大學環安系教師陳俊六說，汙水中的硫化氫濃度若高於500ppm，吸入後短時間很快會呼吸麻痺，對危險「無感」，進而可能危及生命。
陳俊六說， 硫化氫濃度高到一定程度，嗅覺細胞很快就麻痺，因為聞不到它的存在，進而陷入險境，而硫化氫進入人體，會弱化體內帶氧功能，導致細胞缺氧，一缺氧首先傷害到大腦，其次是生命中樞，大腦主控感覺運動等能力，缺氧後人會變得想睡覺，視力模糊，失去思考判斷力，若傷及生命中樞，呼吸心跳及體溫會下降，進而造成昏迷或死亡。
他說，沼氣內硫化氫濃度達500ppm，吸入瞬間很容易昏迷，若達1、200ppm，吸沒多久也就昏睡，不曉得要逃命，此時若栽到水裡，更常有致命危險，很多沼氣事故，其實是昏迷栽在水裡死亡。
陳俊六說，法規針對局限空間的汙水清理作業，要求除寫計畫外，也要測定通風且安全以後才能進入，除非是急救或搶修，否則嚴禁勞工進入，進入也一定要戴空氣呼吸器等安全防護裝置。若雇主任令勞工違規進入局限空間造成死亡意外，則違反職安法，會處以3年以下有期徒刑，負有刑責。
陳感嘆，很多勞工，尤其是一般水電行工人都沒受過訓，意外時有所聞，政府除要嚴格督導外，更應找公寓大樓管理委員會宣導，避免再鬧出人命。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言