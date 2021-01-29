快訊

拜登上任後台美首度交流 美官員將與經部、台積電討論車用晶片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硫化氫是隱形殺手 工人清理汙水道不慎致命率高

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄三民市場雇工清理下水道，驚傳沼氣中毒，造成3人就醫1死1昏迷慘劇，這是高雄市一個月以來的第2起，令人心驚。高雄科技大學環安系教師陳俊六說，汙水中的硫化氫濃度若高於500ppm，吸入後短時間很快會呼吸麻痺，對危險「無感」，進而可能危及生命。

陳俊六說， 硫化氫濃度高到一定程度，嗅覺細胞很快就麻痺，因為聞不到它的存在，進而陷入險境，而硫化氫進入人體，會弱化體內帶氧功能，導致細胞缺氧，一缺氧首先傷害到大腦，其次是生命中樞，大腦主控感覺運動等能力，缺氧後人會變得想睡覺，視力模糊，失去思考判斷力，若傷及生命中樞，呼吸心跳及體溫會下降，進而造成昏迷或死亡。

他說，沼氣內硫化氫濃度達500ppm，吸入瞬間很容易昏迷，若達1、200ppm，吸沒多久也就昏睡，不曉得要逃命，此時若栽到水裡，更常有致命危險，很多沼氣事故，其實是昏迷栽在水裡死亡。

陳俊六說，法規針對局限空間的汙水清理作業，要求除寫計畫外，也要測定通風且安全以後才能進入，除非是急救或搶修，否則嚴禁勞工進入，進入也一定要戴空氣呼吸器等安全防護裝置。若雇主任令勞工違規進入局限空間造成死亡意外，則違反職安法，會處以3年以下有期徒刑，負有刑責。

陳感嘆，很多勞工，尤其是一般水電行工人都沒受過訓，意外時有所聞，政府除要嚴格督導外，更應找公寓大樓管理委員會宣導，避免再鬧出人命。

高科大環安系教授陳俊六表示，沼氣中的硫化氫濃度高到一定程度，吸入後容易瞬間昏迷。記者劉學聖／攝影
高科大環安系教授陳俊六表示，沼氣中的硫化氫濃度高到一定程度，吸入後容易瞬間昏迷。記者劉學聖／攝影

事故

延伸閱讀

高市三民市場中毒案 勞局研判未做好安全措施致奪命

高雄三民市場3人沼氣中毒1死 現場測得硫化氫高達35PPM

高市沼氣中毒三人送醫 專業人員：勿貿然進入搶救

這些病都跟久坐有關！身體「1特徵」罹病機率爆增

相關新聞

硫化氫是隱形殺手 工人清理汙水道不慎致命率高

高雄三民市場雇工清理下水道，驚傳沼氣中毒，造成3人就醫1死1昏迷慘劇，這是高雄市一個月以來的第2起，令人心驚。高雄科技大...

北二高中和路段8車追撞 北上回堵大塞車

北二高中和路段今天下午3時許發生8車連環追撞事故，造成北上路段大塞車，車陣一度回堵至樹林。據了解，車禍現場共有5輛汽車...

趕搭山區賞花熱潮 高雄遊客開休旅車卻撞山壁3人送醫

近日是山區賞花季，高雄山區有梅花與櫻花可賞，山上遊客眾多。今天下午，一車4人搭乘休旅車前往南橫天池出遊，疑因路況不熟，下...

影／文化大學女學生死亡車禍 砂石車駕駛業務過失致死罪送辦

台北市23歲林姓女大學生平時在網咖打工，目前學校放寒假，今天她趁寒假期間騎車行經文林橋下橋途中，輾過一個完整的紙箱摔車，...

高市三民市場中毒案 勞局研判未做好安全措施致奪命

高雄市三民市場委託業者清理汙水槽， 卻發生3人中毒事件，高雄市勞檢處量測硫化氫濃度超過法定的10ppm容許標準，研判是未...

春節前打擊環境汙染不鬆手 台南環、警1天查獲3違法

台南市環、警聯合稽查，在安南區查獲3家工廠分別擅自復工營業、場內堆置大量待處理的廢棄物，以及沒有申請廢水排放許可證，今依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。