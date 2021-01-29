北二高中和路段8車追撞 北上回堵大塞車

北二高中和路段今天下午3時許發生8車連環追撞事故，造成北上路段大塞車，車陣一度回堵至樹林。據了解，車禍現場共有5輛汽車和2輛大貨車、1輛聯結車追撞在一起，造成4人受傷送醫，所幸均為輕傷，至於車禍事故發生原因，現由國道警察調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時35分獲報，北二高北上37.5公里處，近中和交流道前，發生多車追撞事故，消防及救護人員趕抵時，現場事故車包括5輛汽車，2輛大貨車及一輛聯結車，為8輛車連環追撞車禍。

車禍現場包括汽車駕駛共有4人受傷，經救護人員送往雙和醫院急救，所幸4人均為輕傷，造成北上路段大塞車，後方車陣一度回堵至樹林路段。經拖吊車將事故車輛拖離後，於下午4時10恢復通車，至於事發生原因現由國道警察調查釐清中。