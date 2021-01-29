趕搭山區賞花熱潮 高雄遊客開休旅車卻撞山壁3人送醫

近日是山區賞花季，高雄山區有梅花與櫻花可賞，山上遊客眾多。今天下午，一車4人搭乘休旅車前往南橫天池出遊，疑因路況不熟，下山途中在桃源區塔拉拉魯芙隧道轉彎處擦撞山壁、輪胎陷入路旁水溝，所幸出事地點是靠山壁路段，車上3名女子受傷，其中一人夾在車內動彈不得，送醫沒有生命危險。

高雄桃源區正值花季，南橫公路沿線路段有梅花與櫻花可賞。今天下午2點多，高市消防局桃源分隊接獲通報，台20線86.5k處（塔拉拉魯芙隧道）附近發生車禍，一輛休旅車不慎滑落路旁水溝，車上多人受傷。