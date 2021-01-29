高市三民市場中毒案 勞局研判未做好安全措施致奪命

高雄市三民市場委託業者清理汙水槽， 卻發生3人中毒事件，高雄市勞檢處量測硫化氫濃度超過法定的10ppm容許標準，研判是未做好安全措施進入局限空間作業而發生事故，除要求停工，也將依法究責。

勞工局長李煥熏表示，勞工局勞檢處已發文責令相關業者及管委會，加強落實作業安全規定，並將擴大舉辦作業安全宣導講習，也會同步強化高風險作業動態稽查，一旦發現不符安全規定，依職業安全衛生法最高將可處30萬元罰鍰，倘有立即危險之虞，亦將勒令停工。