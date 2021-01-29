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高市三民市場中毒案 勞局研判未做好安全措施致奪命

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導

高雄市三民市場委託業者清理汙水槽， 卻發生3人中毒事件，高雄市勞檢處量測硫化氫濃度超過法定的10ppm容許標準，研判是未做好安全措施進入局限空間作業而發生事故，除要求停工，也將依法究責。

勞工局長李煥熏表示，勞工局勞檢處已發文責令相關業者及管委會，加強落實作業安全規定，並將擴大舉辦作業安全宣導講習，也會同步強化高風險作業動態稽查，一旦發現不符安全規定，依職業安全衛生法最高將可處30萬元罰鍰，倘有立即危險之虞，亦將勒令停工。

李煥熏提醒，農曆春節將至，家戶都在大掃除，雇主使勞工從事局限空間作業時，為因應緊急狀況，應設置監視人員及置備緊急救援設備，絕不可貿然入槽搶救，各企業及管理委員會，委託辦理汙水槽等疏通清理作業時，應於事前告知承攬商工作環境及危害因素，督促業者落實安全整備，避免發生危險。

高雄市一衛生工程公司人員受三民市場委託請理汙槽不慎中毒，釀成一死一昏迷悲劇。記者劉學聖／攝影
高雄市一衛生工程公司人員受三民市場委託請理汙槽不慎中毒，釀成一死一昏迷悲劇。記者劉學聖／攝影

勞檢 勞工局 高雄市

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