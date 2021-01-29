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失智老兵路旁撿雜草拒就醫 警：國家需要你出任務
79歲罹失智症的劉姓老翁離家2天，經家屬報警，警找到劉翁，發現劉當時正蹲在路邊撿拾雜草，劉稱自己是海軍陸戰隊，手中撿拾雜草動作不停，固執地不願起身，因劉妻表示丈夫離家前已2天未進食，警方立即協助聯繫救護車到場，現場測量發現劉翁血壓過高，經警哄騙「明天還有任務，國家需要你去支援，需要健康的身體才能出任務」，劉才肯乖乖搭上救護車就醫。
台中市警三分局東區分駐所警員張欽裕、何羽涔，於1月24日深夜許巡邏時，發現有名老翁蹲坐於路邊，面色凝重又自言自語在撿拾雜物，警方上前了解並查詢其身分，發現該名79歲劉姓老翁已被家屬通報失蹤，劉妻接獲警方電話後立即趕到現場。
劉妻向警方表示，劉姓老翁早上從北屯區住家獨自離家不知去向，因劉翁患有失智症及高血壓，擔心未按時服藥恐有意外，讓家人著急地不知如何是好，最後報警協尋，沒想到他竟會徒步走了這麼遠。
劉蹲在路旁不停地撿拾雜草雜物，口中還念念有詞說自己是海軍陸戰隊的，要員警不用理他，員警見劉翁面色蒼白，聯繫救護人員到場協助，一量血壓發現數值超標，讓救護隊員也驚呼「太危險了！」劉姓老翁卻堅稱自己沒事，眾人邊哄騙著劉翁要出任務，耗費了一番功夫，其終於願意搭上救護車，2日未進食又耗費太多體力的劉姓老翁，一上救護車便累得睡著了。見丈夫終於順利就醫，劉妻終於放下懸著的心，感激地對員警「真的很感謝你們」。
警方提醒，若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府社會局申請防走失手鍊，或是在身上衣物縫繡協尋資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。
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