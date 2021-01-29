高雄三民市場3人沼氣中毒1死 現場測得硫化氫高達35PPM

高雄市三民市場今天3名工人因吸入硫化氫沼氣送醫。 記者劉學聖／攝影 高雄市三民區三民第一公有零售市場今天委託衛生工程行清理化糞池，3名工人中毒送醫，其中許姓男子和陳姓女友進入化糞池，1死1重傷。據了解，消防隊趕抵，在化糞池口就測得硫化氫35ppm，已逾人體可承受範圍3倍。消防隊幹部說，「化糞池裡面的濃度可能更高，就算帶著空氣瓶也不宜下去」。

高雄市自去年12月至今，已發生過3起沼氣中毒事故。除了今天的三民市場事故，去年12月1日市府委託的下水道維護工程，在鹽埕區大公路50巷口施工，因進入下水道吸入沼氣，硫化氫中毒，2包商工人死亡；今年1月24日鼓山區龍德路某大樓委託環保公司清理汙水槽，4名工人也因硫化氫中毒送醫。

高雄市消防局第二大隊長陳明桐說，最近高雄的沼氣中毒事故，都是在空氣中都測得硫化氫含量，今天三民市場3名衛生工程行工人沼氣中毒後，消防隊在化糞池洞口，就測到硫化氫含量35ppm。他說，如果硫化氫含量10ppm就會對人體造成危害，更何況，今天光在化糞池洞口，就測到35ppm。

據了解，許姓男子（48歲）和陳姓女友（43歲）及另名陳姓女子（41歲）今天清理三民市場化糞池，許姓男子因工具掉落深約4公尺的化糞池，他想要下去撿回工具，在沒有防護便進池，便出現沼氣中毒現象，靠在池內牆邊，女友見他沒上來，跟著下去，馬上中毒沈在汙池水下；另名陳女才在洞口便昏倒。