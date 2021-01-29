金門透天厝火警濃煙竄出 消防隊員20分鐘迅速滅火

金湖鎮的惠民農莊1棟2樓民宅今天發生火警，房子一角燻的焦黑。圖／金門消防局提供 金湖鎮的惠民農莊1棟民宅今天上午發生火警，鄰居發現竄出濃煙，趕緊撥打119報案，由於屋主當時連絡不上，圍牆內竄出濃濃黑煙，情況異常危急，消防車組到場後立即出水搶救，火勢在20多分鐘就迅速撲滅，無人員傷亡；起火原因由火調課處理中。

金湖消防分隊表示，在今天上午10時42分，消防局指揮中心接獲民眾報案指稱惠民農莊發生1起住宅火警，立即出動第二大隊金湖、金沙分隊車組搶救，消防車組到場後立即出水搶救，並入室快速搜索，確認無人員受困，火勢很快於11時02分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

消防人員透露，火警現場為一獨棟2樓透天民宅，位於右側居室有明火竄出，伴隨大量濃煙，由於高溫高熱，外牆牆壁已燒焦剝落，且火勢延外牆向窗台及居室內部延燒，情況異常危急，因未能聯繫屋主，無法確認是否有人員受困，指揮官現場第二大隊大隊長陳叁奇立即成立快速搜索小組，指揮多位隊員入室搜索，確認無人員受困後，同時間佈署2條水線灌救，火勢很快獲得控制，並進行殘火處理。

陳叁奇表示，這起火警的火點在1樓避難層居室位置，且屋主有加裝鐵窗阻隔，易造成逃生困難，所幸現場無人員受困，金湖、金沙消防同仁也快速搶救成功，減少屋主財物損失，這起無名火起火原因有待消防局火調人員調查。